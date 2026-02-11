Bangladesh acude este jueves a las urnas en las primeras elecciones desde la caída de Sheij Hasina

El Premio Nobel de la Paz, Muhamad Yunus, ha hecho un llamado a la sociedad de Bangladesh para respaldar la denominada Carta de Julio y consolidar el civismo en el país, mientras se celebran unas elecciones que marcan un antes y un después tras la salida del poder de Sheij Hasina. Más de 170 millones de ciudadanos han sido convocados a votar este jueves en unos comicios que coinciden con el primer referéndum de gran alcance en la historia reciente del país, según detalló el medio de comunicación original.

De acuerdo con la información publicada, las elecciones llegan tras la caída del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina, destituida después de una serie de protestas en 2024 lideradas mayoritariamente por jóvenes estudiantes. Estas movilizaciones exigieron un acceso más igualitario al empleo público, desencadenando una crisis política que finalizó con el exilio de Hasina a India. Desde entonces, el país ha estado gobernado por un Ejecutivo interino encabezado por Muhamad Yunus.

Los comicios que se celebran no sólo definirán la composición del nuevo Gobierno, sino que también se acompañan de un referéndum clave sobre la Carta de Julio, una ambiciosa reforma política integral. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de transición, fue respaldada a finales de 2025 por decenas de partidos políticos, aunque algunos grupos importantes han optado por el boicot y no han suscrito el texto, reportó el medio original.

El propio Yunus, líder del Ejecutivo de transición, ha subrayado la trascendencia de este proceso al afirmar: “supone el inicio de un nuevo Bangladesh” y representa un símbolo de “unidad” para la población. Ha instado a no alejarse de los principios de la Carta de Julio para dejar atrás la violencia y afianzar el civismo, según publicó la fuente.

No obstante, la reforma ha suscitado críticas de ciertos sectores políticos, quienes argumentan que el texto no recoge plenamente las demandas de quienes protagonizaron las protestas, especialmente los estudiantes. Estos sectores también consideran que las propuestas no responden por completo a las aspiraciones iniciales del movimiento social que derrocó a Hasina.

En el terreno político, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), encabezado por Tarique Rahman, emerge como favorito en las encuestas y ha firmado el acuerdo de reformas. Otras dieciséis fuerzas políticas, entre ellas varios partidos islamistas, también han suscrito la propuesta. Sin embargo, algunos grupos políticos se han sumado a protestas que tuvieron lugar en Daca, la capital, mostrando su descontento con ciertos aspectos de la reforma, consignó el medio original.

El referéndum sobre la reforma constitucional busca romper con la polarización histórica entre la Liga Awami de Hasina, actualmente ilegalizada tras las protestas, y el BNP, así como reconfigurar el panorama político del país. Diversos grupos de defensa de derechos humanos y partidos opositores han manifestado inquietudes en torno a la concentración de poder en la oficina del primer ministro, abogando por una mayor independencia de las instituciones estatales.

De acuerdo con las encuestas reportadas, el BNP lidera con un 44% de intención de voto, seguido muy de cerca por la alianza entre el partido islamista Jamaat-e-Islami y el Partido Nacional Ciudadano (NCP), con 43,9%. Anteriores mediciones mostraban una diferencia mucho mayor, donde el BNP alcanzaba el 66,3% y sus rivales el 13,6%. El Partido Jatiya (Ershad) se ubica en tercer lugar, mientras que la alianza encabezada por el Jamaat-e-Islami ha provocado divisiones dentro del NCP, dejando fuera a varias figuras de peso y a algunas mujeres en posiciones de liderazgo.

La Carta de Julio propone modificar profundamente la estructura institucional del país. El proyecto introduce cambios sustanciales en cuatro áreas: ciudadanía, derechos fundamentales, sistema legislativo y poder judicial. Destaca la transformación del Parlamento, que pasaría de un modelo unicameral a uno bicameral. Si la consulta ciudadana otorga luz verde a la reforma, un consejo constitucional tendrá un plazo de 180 días para analizar y completar las enmiendas necesarias. En caso contrario, Bangladesh continuará bajo el marco constitucional anterior.

El medio original recuerda que el escenario electoral ha estado históricamente marcado por protestas y revueltas de gran magnitud, y que en procesos anteriores algunos partidos llegaron a rechazar los resultados, alegando irregularidades. En esta ocasión, aproximadamente 1.400 personas murieron durante las manifestaciones de 2024, según datos proporcionados por Naciones Unidas. La intensidad de estas protestas se multiplicó tras la implantación de un sistema de cuotas que destinaba más de la mitad de los empleos públicos a familiares de veteranos de guerra. Este sistema fue el detonante de un movimiento estudiantil que luego aglutinó nuevas demandas y derivó en la crisis de régimen.

Entre tanto, el BNP presentó esta semana su programa electoral “Bangladesh Primero”, durante un mitin en Daca. El plan, compuesto de 52 puntos, propone la eliminación de la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en el sector público, según detalló el medio. El líder del partido explicó que estos objetivos sólo podrían concretarse con el establecimiento de un Estado de Derecho y el fin de la impunidad a todas las escalas.

La situación de Sheij Hasina se presenta aún incierta, ya que permanece en el exilio en India tras haber sido condenada a pena de muerte en Bangladesh por la represión que desplegó durante las protestas que pusieron fin a sus quince años de permanencia en el poder. El medio informó que estas movilizaciones se organizaron en respuesta a las políticas de cuotas en el sector público, pero pronto se convirtieron en un movimiento de rechazo a la gestión de Hasina y a su permanencia en el Gobierno.

El proceso electoral de Bangladesh de este jueves se inscribe así en un contexto de polarización política, demandas de reformas estructurales, redefinición de las instituciones y debates sobre el futuro democrático del país, según la información difundida por el medio de comunicación citado.