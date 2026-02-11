(AMP2) Unos 8.000 agricultores y ganaderos con 500 tractores toman Madrid contra la futura PAC y Mercosur

Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), han tomado las calles de Madrid en señal de protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

Desde primera hora de la mañana, medio centenar de tractores, los que ha permitido Delegación de Gobierno y una cifra inferior a los 1.500 previstos inicialmente por los organizadores, han ido tomando con retraso y bajo una incesante lluvia la Plaza de Colón desde cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde Guadalajara y El Espinar (Segovia), para culminar su recorrido frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde no podían acceder con los tractores, tras pasar por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado.

Una protesta secundada por unos 8.000 agricultores y ganaderos de toda España, según los convocantes, que se ha desarrollado bajo los lemas 'En defensa del campo que alimenta a Europa' y 'Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur', o 'Si el campo no produce, la ciudad no come', donde los manifestantes portaban pancartas en las que se podían leer eslóganes como 'Mercosur y Recortes PAC nuestra ruina', 'El campo no se vende, se defiende', 'No a Mercosur' o 'El campo se muere y tiene asesinos'.

Además, muchas de las proclamas apelaban e interpelaban directamente a los ciudadanos que veían y aplaudían el paso de la tractorada por la vía madrileña como 'A mí cada vez me cuesta más producir y a ti cada vez te van a cobrar más, por qué no nos unimos y lo intentamos solucionar'.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han apuntado, una vez finalizada la movilización del campo, que se ha desarrollado "sin incidentes reseñables", que han participado un total de 367 tractores procedentes de las cinco columnas, junto con 2.500 manifestantes a pie.

CORTÉS: "NOS JUGAMOS MUCHO, AGRICULTORES Y CONSUMIDORES"

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, se ha congratulado de la respuesta del sector en esta jornada reivindicativa. "El objetivo era meter 500 tractores en Madrid, lo hemos conseguido y tener una cantidad significativa de manifestantes para hacer ver a nuestros políticos que no estamos dispuestos a hacer lo que ellos quieran. El Partido Popular y el Partido Socialista tendrán que hacer lo que sus ciudadanos les pidamos, porque para eso les hemos votado. Tenemos unos partidos políticos que no nos defienden", ha reiterado.

Cortés ha lamentado la falta de unidad de acción con el resto de organizadores agrarias, que no se han unido a la protesta, aunque se han visto banderas de Asaja y también de organizaciones de autónomos. "Creo que todos estamos de acuerdo en que este acuerdo de Mercosur no es un buen acuerdo comercial", ha subrayado.

"Nos jugamos mucho agricultores y ganaderos, pero ojo, hacemos un llamamiento a los consumidores. Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha advertido.

Además, Cortés no ha dudado en criticar la postura de PSOE y PP. "Hemos pasado por Génova para decirle al señor Feijoó que se equivoca y vamos al Ministerio Agricultura a decirle a Luis Planas dos cosas, primero que se equivoca, y segundo, que conmigo personalmente firmó un acuerdo hace dos años que está incumpliendo. Y los acuerdos con Unión de Uniones son para cumplirlos. Eso que lo tenga clarísimo", ha reiterado.

AMENAZAN CON NUEVAS PROTESTAS

"Si no conseguimos que modifiquen su postura en los próximos días, los tractores volverán a recorrer las calles de Madrid porque no estamos dispuestos a arruinarnos", ha advertido sobre la posibilidad de que se convoquen más protestas por todo el territorio.

Mientras que el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha celebrado la buena representación que ha habido en la protesta. "Estamos aquí, junto con Unión de Uniones, para decir a nuestros parlamentarios que estas políticas de Europa nos están arruinando, que la Agenda 2030, que sobre todo los Acuerdos Mercosur, va a ser la puntilla del sector primario, y hacer saber a los ciudadanos que hoy estamos en la capital de España porque les incumbe esto directamente", ha asegurado antes del arranque de la tractorada.

GRITOS CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

La tractorada ha comenzado con retraso al no llegar las columnas a la hora acordada, lo que ha provocado que no fuera hasta las 12.30 horas cuando empezaron a salir los primeros tractores de la Plaza de Colón tras ocupar vías como el Paseo de la Castellana, Génova, donde pasaron enfrente de la sede del PP, y Goya con sus tractores, desde clásicos a los de nueva generación, con banderas y carteles como 'Se ara muy fácil con un lápiz', 'Si te importa tú salud, no a Mercosur', 'Sin campo, no hay nación. Planas Dimisión', 'La comida se cría en el campo no en los supermercados' o 'Jóvenes de bien, queremos levantar el campo, pero no nos dejan'.

Una protesta, donde se volvieron a escuchar insultos contra el presidente del Gobierno que proferían algunos tractoristas desde sus vehículos, que discurrió sin incidentes, salvo el bloqueo de la caravana de tractores por parte de algunos tractoristas que provocó un mayor retraso y el que la manifestación se partiera y no acompañara a la cabecera de la protesta.

Entre las protestas de los agricultores y ganaderos destaca el acuerdo UE-Mercosur, ya que denuncian que el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos. Así, los productores no pueden competir sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino.

La falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional, los recortes de la PAC, casi condenada a desaparecer, o los protocolos de sanidad animal que no están actualizados y no se implementan con agilidad son otros de los grandes temas que llevan a las organizaciones a la calle, con el objetivo de que el campo sea de verdad una cuestión de Estado.

Más de 1.800 efectivos de seguridad garantizarán el buen transcurso de la tractorada este miércoles. En total, más de 1.000 policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.