Al menos cinco muertos tras enfrentamientos entre separatistas y fuerzas leales a Riad en el este de Yemen

El gobernador de Shabwa, Awad Mohamed bin Al-Wazir, comunicó la creación de una comisión de investigación tras los enfrentamientos registrados en la ciudad de Ataq, donde un intento de toma del edificio de la gobernación por parte de hombres armados derivó en al menos cinco muertes y veinticuatro heridos. Según informó la agencia de noticias YPA, el ataque ocurrió el miércoles cuando varios individuos armados dispararon contra los guardias del recinto gubernamental, generando un intercambio de fuego con las unidades militares y de seguridad presentes en el lugar.

La agencia YPA reportó que los atacantes estaban vinculados al Consejo de Transición del Sur (CTS), grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de los atacantes era tomar el control del edificio de la gobernación de Shabwa, situado en Ataq, en el este de Yemen. Sin embargo, las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí desplegadas en el área lograron rechazar el asalto.

A través de sus redes sociales, Ishraq al Muqtari, ministro de Asuntos Jurídicos del gobierno yemení respaldado por Riad, detalló que el saldo de víctimas incluye al menos cinco fallecidos y veinticuatro personas heridas. El funcionario añadió que las circunstancias exactas del incidente permanecen bajo investigación, sin que se hayan esclarecido todos los detalles del suceso.

La comisión de seguridad de Shabwa, citada por YPA, calificó los hechos como una “grave desviación de una protesta pacífica y una clara violación de la ley y el orden”. El ente atribuyó la responsabilidad del ataque a “individuos armados” e insistió en que la acción no correspondió a manifestaciones legítimas sino a un intento violento de alterar el control institucional en la provincia.

El medio recogió que el Consejo de Transición del Sur mantiene respaldo de Emiratos Árabes Unidos y protagoniza una ofensiva secesionista en varias provincias del este de Yemen. A principios de enero, el Gobierno reconocido internacionalmente informó la retirada de las fuerzas separatistas del CTS de la provincia de Hadramut, otra de las regiones marcadas por disputas entre ambos bandos junto con la gobernación de Al Mahra, donde también se registraron tensiones a fines del año pasado.

El conflicto en Shabwa refleja las divisiones persistentes en Yemen, donde facciones rivales procuran el control de áreas estratégicas del país. Según consignó la agencia YPA, la investigación oficial anunciada tras los sucesos en Ataq busca determinar las motivaciones y responsabilidades exactas relacionadas con el asalto al edificio gubernamental y evaluar el alcance de la injerencia de los grupos separatistas en el desarrollo de los hechos.

El episodio agudizó la preocupación de las autoridades sobre el riesgo de que acciones similares puedan replicarse en otras zonas bajo disputa, mientras el país continúa inmerso en un escenario de inestabilidad política y conflicto armado. Las fuerzas de seguridad locales han intensificado su presencia en la zona para evitar nuevos disturbios y garantizar el funcionamiento de las instituciones en Shabwa tras el ataque que dejó varias víctimas y obligó a la apertura de una investigación oficial, según publicó la agencia YPA.