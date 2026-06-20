Japón subirá la tasa de los visados por primera vez en medio siglo, con aumentos del 400 %

Tokio, 20 jun (EFE).- El Gobierno de Japón incrementará un 400 % a partir de julio la tasa de expedición para los visados para extranjeros, en la primera vez que sube esa tasa en 48 años, debido a la inflación y depreciación del yen.

El Ejecutivo nipón tomó el viernes la decisión de elevar de 3.000 a 15.000 yenes (de 16 a 81 euros aproximadamente) la tasa de visados para entrada única, incluidos los de turistas, en el primer aumento de este tipo desde 1978, según informa la agencia de noticias nipona Kyodo, lo que supone un incremento porcentual del 400 %.

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En cuanto a los visados de entrada múltiple, que permiten a los visitantes entrar en Japón varias veces durante un período determinado, se incrementarán de 6.000 a 30.000 yenes (de 32 a 162 euros), un aumento que también es del 400 %.

El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, indicó durante una rueda de prensa celebrada el viernes que el Gobierno no espera que esta medida, que refleja el aumento de los precios en el archipiélago, "tenga un impacto inmediato en el turismo".

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La decisión no afecta a los países incluidos en el programa de exención de visados de Japón, como España y una veintena de naciones de América, entre ellas Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, México y Uruguay.

Las nuevas tarifas, que se aplicarán en las solicitudes realizadas a partir del 1 de julio, buscan acercarse a las tasas de expedición de visados aplicadas por el resto de países del G7.

El mes pasado, el Parlamento japonés aprobó un proyecto de ley para aumentar las tasas de visado para extranjeros, en pleno debate sobre la inmigración y el sobreturismo en el país asiático. EFE