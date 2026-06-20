La RD del Congo aumenta a 245 los muertos por ébola, incluidos en 933 casos confirmados

Nairobi, 20 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado a 245 el número de muertes por ébola, incluidas en los 933 casos confirmados por el brote de la enfermedad declarado el pasado 15 de mayo en el este del país.

"Desde el inicio de esta epidemia, hemos registrado 245 fallecimientos, lo que representa una tasa de letalidad de aproximadamente el 26 %", declaró el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, a última hora del viernes.

En una rueda de prensa en Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del brote, el ministro precisó que 80 personas infectadas por el virus están "recuperadas y dadas de alta".

"Actualmente, contamos con 416 personas hospitalizadas en nuestros centros de tratamiento (...). Disponemos de una capacidad de más de 516 camas", señaló Kamba en una rueda de prensa en Bunia, capital de la provincia de Ituri.

"Nuestra capacidad -aseguró- está en aumento, lo que nos permitirá atender todos los casos de la comunidad y, sobre todo, dar de alta rápidamente a los casos sospechosos que lleguen a nosotros".

También subrayó que "no se contempla un confinamiento en Bunia hoy" para contener el virus, pues la prioridad es "detectar rápidamente los casos, tratar a los pacientes de forma gratuita y sensibilizar a la población para que colabore con los equipos de respuesta".

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"La enfermedad existe, pero se puede vencer si todos ponemos de nuestra parte", añadió el ministro.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó a la vecina Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE