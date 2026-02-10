Agencias

Zelenski conmina a la Fuerza Aérea a repeler con "mucha mayor rapidez" los ataques de los drones rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a apuntar hacia la Fuerza Aérea de su país, conminándola en esta ocasión a actuar con "mucha mayor rapidez" contra los ataques de los drones rusos, apenas unos días después de que expresara públicamente su "insatisfacción" con cómo estaba llevando a cabo la defensa.

La Fuerza Aérea debe actuar con mucha mayor rapidez para aumentar la capacidad de proteger Járkov y otras regiones fronterizas con Rusia de los drones. Ucrania no tiene tiempo para esperar a que los elementos individuales de la Fuerza Aérea se adapten", ha exhortado el presidente ucraniano en sus redes sociales.

Las nuevas quejas de Zelenski llegan después de que la Fuerza Aérea informara este martes de haber interceptado 100 de los 125 drones que Rusia ha lanzado en las últimas horas, en medio de una ya prolongada ofensiva rusa sobre instalaciones energéticas de todo el país, lo que provocado cortes en el suministro eléctrico.

Ukrenergo, la estatal eléctrica ucraniana, ha informado este martes de nuevos cortes de electricidad en Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Odesa después de los últimos bombardeos rusos. "Los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico", ha enfatizado.

El mandatario ucraniano ha aprovechado para afear a las autoridades locales la respuesta "tardía" que vienen dando a este problema, en especial en Sumi, Járkov, Poltava, o en su ciudad natal, Krivói Rog. "No todas las comunidades están resolviendo los problemas a tiempo y es necesario sacar conclusiones al respecto", ha apuntado.

MUERTOS Y HERIDOS EN LA CIUDAD DE SLOVIANSK

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha denunciado este martes la muerte de dos personas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Sloviansk. "El mundo debe ver esto y llamar a las cosas por su nombre. ¡Rusia es un país terrorista!", ha expresado en sus redes sociales.

"Los rusos lanzaron siete bombas aéreas sobre la ciudad. Mataron a una niña de 11 años y a su madre" y entre los 16 heridos hay también una menor de edad, ha contado el gobernador. "Los ataques a ciudades pacíficas, a hogares, a niños son terror que no tiene justificación", ha señalado.

