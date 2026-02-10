Agencias

Víctor Grifols Deu hereda acciones de la compañía catalana valoradas en casi 100.000 euros

Víctor Grifols Deu, consejero dominical de Grifols, ha recibido por herencia un total de 9.087 acciones de la compañía catalana de hemoderivados, valoradas en casi 100.000 euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

En concreto, Grifols Deu ha heredado 7.679 acciones de clase 'A' (cotizadas en el Ibex 35), valoradas en 85.313,7 euros según los precios actuales de mercado, y 1.408 títulos de clase 'B' (negociados en el Mercado Continuo), con una valoración de 11.193,6 euros.

A las 10.30 horas de este martes, Grifols avanzaba un 0,45% en el Ibex 35, hasta un precio unitario de 11,11 euros, mientras que en el Mercado Continuo las acciones de clase 'B' subían un 0,82%, hasta 7,95 euros.

FORMA PARTE DE LA COMISIÓN DE ESTRATEGIA

La empresa de hemoderivados acordó el pasado año la creación de una Comisión de Estrategia, encargada de apoyar a su consejo de administración mediante recomendaciones sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, conforme a lo previsto en sus normas internas y en el reglamento específico de dicho comité.

En concreto, la Comisión está formada por cinco consejeros no ejecutivos que cuentan con una amplia experiencia en estrategia, regulación y un conocimiento profundo del sector del plasma a nivel internacional.

La comisión está presidida por Anne-Catherine Berner, presidenta no ejecutiva e independiente de la compañía, a la que se suman los consejeros dominicales Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu, el consejero externo Tomás Dagá Gelabert y el independiente Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones.

DERIA, PRINCIPAL ACCIONISTA DE GRIFOLS

La familia Grifols Roura, a través de su sociedad Deria, hizo oficial el año pasado una participación superior al 15% en el capital de Grifols, afianzándose como principal accionista de la compañía catalana.

La fusión de los 'family offices' Deria y Ralledor Holding, llevada a cabo por los Grifols Roura, permitió optimizar la gestión del patrimonio familiar, simplificar la estructura societaria y establecer un modelo de sucesión ordenado y equitativo para las próximas generaciones.

En concreto, Deria se ha consolidado como el primer accionista significativo de la empresa de hemoderivados, al alcanzar una participación exacta del 15,204%, basada, en su totalidad, en derechos de voto atribuidos a las acciones.

La sociedad resultante de la unión se configura como "la sociedad titular del patrimonio conjunto, incorporando un modelo de gobernanza que asegura la representación equitativa de todas las ramas familiares".

De esta forma, Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu se incorporaron al consejo de administración de Deria, que pasó a contar con una representación igualitaria de todas las ramas familiares, junto a los ya miembros Enrique Grifols Roura, Nuria Grifols Roura y Albert Grifols Roura.

La propiedad de la sociedad se ha distribuido equitativamente entre las distintas ramas familiares, con cada una ostentando el 20% del capital.

Por su parte, Enrique Grifols Roura ha mantenido sus funciones como presidente y consejero delegado, así como la gestión de las inversiones del holding.

S&P MEJORA LA CALIFICACIÓN

Tras todo esto, S&P Global Ratings decidió mejorar la calificación crediticia de Grifols como emisor de 'B+' a 'BB-', con perspectiva estable, y elevó también la nota de su deuda sénior no garantizada a 'B'.

La agencia prevé que el rendimiento operativo de la compañía catalana se mantenga sólido en el periodo 2025-2027 y que Grifols continúe aplicando una política financiera prudente.

EuropaPress

