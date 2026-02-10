Agencias

Philips cerró 2025 con un beneficio de 895 millones

El fabricante holandés de dispositivos médicos Philips registró un beneficio neto atribuido de 895 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 702 millones del año anterior, según ha informado este martes la multinacional.

La compañía neerlandesa explicó los gastos de reestructuración, adquisiciones y otros ascendieron en 2025 a 531 millones de euros, en comparación con los 1.156 millones de 2024

De su lado, las ventas de Philips sumaron en el conjunto del ejercicio 17.834 millones de euros, un 1% menos, incluyendo un retroceso del 2,9% en el negocio de diagnóstico, hasta 8.531 millones; mientras que en el área de cuidados conectados facturó 5.076 millones, un 1,1% menos; y los ingresos del área de cuidados personales aumentaron un 5,4%, hasta 3.673 millones.

Por regiones, los ingresos de Philips disminuyeron un 1% en Europa Occidental, hasta 3.921 millones, y también un 1% en Norteamérica, con 7.542 millones, mientras que aumentaron un 1% en los mercados en crecimiento, con 4.919 millones.

Solo en el cuarto trimestre, Philips contabilizó un beneficio neto atribuido de 395 millones de euros, frente a las pérdidas de 334 millones anotadas por la compañía en el mismo periodo de 2024, mientras que sus ventas aumentaron un 1% interanual, hasta 5.097 millones.

"Terminamos el año con un sólido crecimiento de pedidos y ventas, una sólida expansión de márgenes a pesar de los aranceles, una sólida generación de efectivo y cerramos el año con un balance general sólido", declaró Roy Jakobs, consejero delegado de Royal Philips.

De cara a 2026, Philips espera un crecimiento de las ventas comparables del 3% al 4,5% y un margen de EBITA ajustado del 12,5% al 13%, así como un flujo de caja libre de 1.300 a 1.500 millones de euros.

A medio plazo, la compañía aspira a alcanzar entre 2026 y 2028 un crecimiento de ventas comparable con una tasa de crecimiento anual compuesta de un dígito medio, así como un margen EBITA ajustado de entre el 15% y el 19% en 2028, un flujo de caja libre acumulado de 4.500 a 5.000 millones de euros durante el período. Asimismo, anticipa unos 1.500 millones de euros de ahorro en productividad en el período 2026-2028.

