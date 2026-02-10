Patxi López dice que Felipe González "hace mucho tiempo" que no es referencia para los socialistas: "Me da mucha pena"

En un contexto marcado por declaraciones que han generado repercusión más allá de las filas socialistas, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, lamentó que las opiniones del expresidente Felipe González sean ahora aprovechadas principalmente por sectores conservadores. Según informó Europa Press, López expresó su desencanto ante el papel actual de González, señalando que "hace mucho tiempo" que el exmandatario ya no representa una referencia relevante para la militancia, aunque confesó que esta situación “le da mucha pena”.

Estos comentarios surgieron luego de que, en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, Felipe González criticara abiertamente al PSOE por, según su punto de vista, mostrar una falta “total” de autocrítica tras las recientes derrotas electorales en Aragón y Extremadura. Europa Press detalló que González, además de manifestar su malestar con la dirección actual del partido, anunció que en las próximas elecciones generales votará en blanco, argumentando que actualmente no se siente representado por ninguna opción política.

Durante ese mismo acto, González realizó una comparación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario estadounidense Donald Trump, empleando una expresión provocadora. Dijo considerar que la definición de “el puto amo”, utilizada previamente por el ministro Óscar Puente para referirse a Sánchez, sería aplicable tanto a Sánchez como a Trump, lo que acentuó la controversia en la esfera política y mediática.

En respuesta, Patxi López señaló que aunque Felipe González mantuvo una importancia destacada dentro del PSOE en el pasado, ha quedado relegado, sobre todo porque sus posicionamientos actuales encuentran eco principalmente entre la derecha política. Al ser preguntado por los comentarios del expresidente durante una rueda de prensa, López admitió su pesar por este distanciamiento, comentando que es motivo de tristeza que quien fuera una figura central del socialismo español ahora guarde mayor sintonía con sensibilidades conservadoras que con la militancia socialista.

López evocó también una anécdota vinculada a Txiki Benegas, histórico dirigente del PSOE, quien llegó a apodar a Felipe González como "Dios" dentro del partido. En referencia al uso de expresiones altisonantes y polémicas en el debate público, López expresó: “Y que Dios ataque al puto amo, me parece que no hay por dónde cogerlo”, según recogió Europa Press, subrayando la incomodidad que vive el partido ante este tipo de enfrentamientos verbales entre figuras destacadas de su historia reciente.

La disputa verbal entre González y la actual dirección socialista se produce en un momento en el que el PSOE afronta evaluaciones internas tras pérdidas de peso territorial y enfrentamientos sobre el rumbo político y estratégico del partido. Europa Press consignó que el desencuentro se ha manifestado especialmente después de los resultados en comunidades autónomas como Aragón y Extremadura, que han incrementado la presión sobre el liderazgo de Pedro Sánchez y han reabierto el debate sobre la autocrítica en la cúpula socialista.

A través de sus declaraciones públicas, González ha reiterado en repetidas ocasiones su desacuerdo con algunas decisiones adoptadas por la actual dirección del partido, fortaleciendo la sensación de fractura entre la generación que dirigió la transición y el socialismo de gobierno en décadas anteriores, y la nueva ola representada por Sánchez. La referencia directa a la comparación con Trump, mencionada por Europa Press, generó un debate inmediato sobre el estilo de liderazgo y el tono en el discurso político al interior y exterior del partido.

En contraste, el equipo de Pedro Sánchez y los miembros más cercanos a la actual ejecutiva han restado importancia a las opiniones del expresidente, señalando que la militancia y la sociedad han evolucionado hacia un nuevo ciclo político que demanda respuestas y liderazgos distintos a los de épocas anteriores. La presencia mediática de González adquiere relevancia debido a su legado histórico y a la influencia que aún conserva entre sectores del partido y la opinión pública.

De acuerdo con Europa Press, la preocupación expresada por López y otras voces del partido radica en que este tipo de intervenciones, lejos de contribuir a la cohesión interna, pueden favorecer a la oposición al alimentar discursos críticos sobre el gobierno y sus apoyos. El posicionamiento de González al anunciar su voto en blanco para las próximas elecciones generales constituye una señal de distanciamiento no solo retórico, sino también electoral.

En este escenario, el PSOE afronta el reto de consolidar su unidad interna mientras gestiona el impacto de las voces críticas de figuras históricas que, como Felipe González, han sido claves en el desarrollo del partido y el panorama político español de las últimas décadas. La repercusión mediática de sus declaraciones y de la respuesta de Patxi López, según difundió Europa Press, muestra la complejidad de preservar el equilibrio entre el legado de los antiguos líderes y las realidades políticas actuales.