Monte dei Paschi ganó 2.749,9 millones de euros en 2025, un 41% más, tras culminar su OPA sobre Mediobanca

La operación de compra de Mediobanca formó parte de la estrategia de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) para consolidar su posición en el sistema financiero italiano. Según informó el medio, tras completar la oferta pública de adquisición, la entidad reportó un beneficio neto atribuido de 2.749,9 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un incremento del 41% respecto a los resultados alcanzados el año anterior.

El crecimiento del beneficio se dio en un contexto en el cual MPS se encuentra bajo el control mayoritario del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, que mantiene una participación del 4,863%. De acuerdo con los datos publicados por la entidad y recogidos por las plataformas de noticias, la cifra de negocio totalizó 4.073,9 millones de euros, lo que representa una mejora interanual del 1%, a pesar de observarse una disminución del 7,4% en los ingresos por intereses netos, que ascendieron a 2.181,8 millones de euros.

El repunte de las comisiones destacó entre los rubros de ingresos, mostrando un crecimiento del 8,2% y alcanzando los 1.586 millones de euros. Otros conceptos derivados de menores operaciones aportaron 301 millones de euros al total de ingresos, detalló la información publicada. Por el lado de los gastos, la institución registró costos operativos de 1.884,9 millones de euros, lo cual se traduce en un incremento del 0,8%. No obstante, la partida destinada a cubrir el riesgo de crédito de clientes experimentó un recorte del 19,7%, situándose en 328,9 millones de euros.

Monte dei Paschi di Siena logró también aumentar significativamente sus ganancias en el cuarto trimestre del ejercicio, según publicó el medio especializado. El beneficio neto de este periodo alcanzó los 1.383,5 millones de euros, multiplicando por tres los registros del mismo trimestre del año pasado, lo que equivale a un alza del 259,4%. Los ingresos del último trimestre del año subieron un 2,4%, llegando a los 1.020,1 millones de euros.

La situación de capital de la entidad sigue siendo sólida, informó la fuente, con un ratio de capital de máxima calidad CET1 ‘fully loaded’ que se ubicó en el 16,2% al cierre de 2025, aunque esto supuso una caída de dos puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2024.

En cuanto a la rentabilidad sobre recursos propios (RoE), el banco presentó una mejora relevante al llegar al 22,1%, frente al 18% registrado doce meses antes, consignó la información. Estos niveles de rentabilidad reflejaron el impacto positivo tanto de la integración de Mediobanca como de la gestión eficiente de los distintos componentes de ingresos y gastos.

La adquisición de Mediobanca se concretó mediante una oferta valorada en 16.950 millones de euros, de acuerdo con los reportes proporcionados. El objetivo declarado de la operación consistió en “crear un nuevo campeón nacional” en el marco de una tendencia de consolidación en el sector bancario italiano, tal como destacaron los comunicados internos de la entidad y recogidos por los medios.

Considerado el banco más antiguo del mundo, con orígenes que se remontan a 1472, MPS ha enfrentado diversos retos estructurales en las últimas décadas. Las cifras de este ejercicio reflejan un giro en su estrategia y resultados, apoyado en la reducción de su exposición al riesgo crediticio y en el fortalecimiento de sus fuentes de ingresos a través de un crecimiento en las comisiones y la integración de un rival de tamaño relevante dentro del panorama bancario local e internacional.

Estos indicadores configuran el estado actual de la banca en Italia, con MPS como protagonista de una de las transacciones más relevantes del año, todo bajo el escrutinio de las autoridades económicas italianas y el seguimiento de los observadores internacionales del sector financiero.