Los partidos de Sumar proclaman que buscan una candidatura de izquierdas "sólida" frente a "cantos de sirena"

Los partidos de Sumar que promueven la reconfiguración de la izquierda alternativa han defendido la necesidad de mostrar que existe una candidatura "sólida" de cara a las elecciones generales frente a los "cantos de sirena" respecto a la unidad.

Aparte, han destacado que aspiran a incorporar más formaciones incluida a Podemos, pese a que los 'morados' lo descartan, y han valorado que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, agite el "avispero" de la unidad con sus reflexiones, pero inciden en que tanto ERC como BNG y Bildu ya han salido a desmarcarse de su posición.

En rueda de prensa en el Congreso, la dirigente de los 'Comunes' y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, ha defendido que el acto que tendrán lugar el 21 de diciembre con Sumar, IU y Más Madrid trasciende a la mera voluntad de confluir y persigue ilustrar el "compromiso férreo" de estas cuatro formaciones para una candidatura "fuerte" y "solvente" a las próximas elecciones.

"QUEREMOS DAR LA BATALLA, NO DAMOS EL GOBIERNO POR AMORTIZADO"

"Queremos dar la batalla y no damos por amortizado al Gobierno", ha defendido Vidal para exponer que, desde luego, otras fuerzas progresistas están "invitadas" a este proyecto y que el objetivo es conseguir una "alianza superior" para fomentar la movilización del electorado progresista.

Vidal ha disertado que también aprenden de los "errores" y que uno de los cambios principales es que antes, en 2023, los partidos fueron bajo el 'paraguas' de Sumar y ahora la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es un partido más que colabora con el resto en términos de horizontalidad.

EL DEBATE SOBRE EL LIDERAZGO EMERGE

La diputada al igual que la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que quieren, como mínimo, integrar en la coalición a los partidos que componen el grupo en el Congreso y mostraron mano tendida a Podemos. No obstante, su secretaria general, Ione Belarra, rechazó esa opción y reivindicó la tarea de su partido para poner a la izquierda en pie.

Aunque las formaciones han manifestado que no es el momento de hablar de marcas y liderazgos, la cuestión de la candidatura ha salido a la palestra tras el anuncio de reeditar la alianza entre estas cuatro formaciones.

Por un lado, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha aludido a la necesidad de actualizar el liderazgo político en la renovación de esta alianza de izquierdas, pero matizando que en ningún momento apuntaba a que Yolanda Díaz tuviera que dar un paso a un lado.

Mientras, Martínez Barbero defendía que la vicepresidenta era la candidata natural del espacio para las generales y la dirigente de los Comunes llamaba a no prescindir de un activo político como Díaz. A su vez, la líder de Más Madrid y titular de Sanidad, Mónica García, elogiaba a Díaz como la mejor ministra e Trabajo en la rueda posterior al Consejo de Ministros y resaltaba su labor para impulsar la confluencia de partidos que ahora buscan revalidar.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, dejaba en manos de Díaz la decisión de su futuro político y ensalzaba su gestión, aunque añadía que a nadie se le escapa que su valoración no es la misma que en 2023.

TRABAJO DISCRETO

Sobre si hay opciones de alianza de toda la izquierda, incluida las formaciones soberanistas como BNG, Bildu y ERC, fuentes del grupo lo descartan y han manifestado que estas formaciones ya se han desmarcado de la idea de Rufián, al reafirmar respectivamente sus proyectos autónomos. A su vez, la coportavoz de los Comunes ha subrayado que la ejecutiva de ERC ya lo ha descartado.

Vidal ha apelado a dejar los "cantos de sirena" y apostar por la prudencia en la construcción de un frente amplio de izquierdas frente a los "titulares" que pueden llegar a frustrar. De esta forma, ha reivindicado que IU, Comunes, Sumar y Más Madrid llevan trabajando en silencio durante nueve meses y ahora anuncian una candidatura de coalición real.

Por su parte, y en declaraciones a los medios en Sevilla, el líder de IU ha afirmado que hay que "reactualizar y renovar un contrato social común con la gente progresista de izquierda" para no resignarse ante el riesgo de que la ultraderecha gobierne en España. Y por ello defiende de cara a esta nueva coalición "empezar la casa por los cimientos", que son las organizaciones políticas.

La líder de Más Madrid ha subrayado que está bien "agitar" los debates sobre la unidad como hace Rufián pero ha puesto en valor que formaciones como la suya ya están trabajando para dar una alternativa de unidad en la izquierda, como ya pasó en 2023. "Estamos tejiendo una red de izquierda y le abrimos los brazos a todas las fuerzas que quieran poner su granito de arena", ha destacado.

El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presumido que los partidos del espacio Sumar que están en el Gobierno envían un mensaje a la gente de que la izquierda "va a estar a la altura" en un momento "muy difícil".