La UE emite bonos por 11.000 millones de euros en su segunda operación sindicada de 2026

La Comisión Europea ha emitido este martes 11.000 millones de euros en bonos con su segunda operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado ofertas de los inversores por valor de más de 89.000 millones y 83.000 millones de euros, respectivamente.

Se ha puesto en circulación un bono de 6.000 millones de euros con vencimiento el 13 de diciembre de 2032 y otro de 5.000 millones de euros con vencimiento el 12 de octubre de 2045.

El título a siete años se ha colocado a un precio del 99,835%, con un rendimiento de reoferta del 2,776%, mientras que el bono a 20 años se ha emitido al 98,799%, con una rentabilidad del 3,837%.

Las ofertas recibidas superaron los 89.000 millones de euros en el tramo a corto plazo y los 83.000 millones en el largo, lo que equivale a unas tasas de sobresuscripción de, aproximadamente, 15 y 17 veces, respectivamente.

Tal y como ha informado el Ejecutivo comunitario, los ingresos se utilizarán para financiar programas políticos de la UE, especialmente en el contexto de los fondos europeos 'Next Generation EU', y el apoyo financiero a Ucrania.

Con esta operación, la Comisión ha iniciado su programa de financiación para el primer semestre de 2026, que tiene un objetivo total de emisión de 90.000 millones de euros. La próxima operación recogida en el calendario de emisiones será una subasta de letras comunitarias prevista para el 18 de febrero de 2026.

La UE cuenta actualmente con cerca de 594.400 millones de euros en bonos bajo su enfoque de financiación unificada. De estos fondos, más de 377.600 millones de euros se han desembolsado a los Estados miembros a través del mecanismo 'Next Generation EU', al tiempo que parte de los recursos también se han destinado al apoyo a Ucrania y a otros países vecinos de la UE.