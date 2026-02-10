La Copa de Valencia tendrá una Fan Zone de más de 90.000 m2 "sin precedentes"

El tradicional encuentro de seguidores de distintos equipos, previsto para el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas y con inicio junto a L'Alqueria, figura entre las actividades centrales que formarán parte de la amplia oferta destinada a los asistentes a la Copa del Rey de baloncesto 2026 en Valencia. Según detalló la acb y los promotores del torneo, la edición contará con una Fan Zone exterior de dimensiones inéditas, extendiéndose sobre una superficie de más de 90.000 metros cuadrados, que servirá como punto de unión entre el nuevo Roig Arena —escenario de los partidos principales del torneo— y La Fonteta, donde se disputará la Minicopa Endesa.

El medio acb comunicó que el espacio, concebido como un área de acceso gratuito para el público, operará entre el 19 y el 22 de febrero, abriendo sus puertas de jueves a sábado de 11:00 a 21:00 y el domingo hasta las 19:00. Esta Fan Zone, de acuerdo con lo publicado por la acb, pretende convertirse en el mayor centro de congregación para las aficiones de todos los equipos, presentando una variedad de actividades deportivas, música en directo, espectáculos, propuestas gastronómicas y zonas recreativas aptas para todas las edades.

Entre los elementos principales, la música tendrá un lugar relevante dentro de la programación. Así lo indicó la acb, que especificó la instalación de un escenario impulsado por Endesa, anfitrión de actuaciones de grupos emergentes, otros artistas invitados y sesiones de DJs. Destaca la presencia de DJ Nano, quien protagonizará la noche del sábado posterior a las semifinales con una actuación especial. A ello se sumará la denominada “Comando Copa”, que llevará animación en un autobús tematizado por diferentes puntos de Valencia, con el objetivo de extender la atmósfera festiva al entorno urbano y al recinto principal.

De acuerdo con la información difundida por acb, la Fan Zone pondrá a disposición de los asistentes canchas abiertas para el público, concursos de tiro, simuladores de baloncesto, y la posibilidad de interactuar tanto con jugadores profesionales como con influencers. El espacio incluirá también stands gestionados por patrocinadores y clubes que ofrecerán actividades participativas y pondrán a la venta merchandising oficial exclusivo del torneo.

Otras iniciativas destacadas serán los retos de habilidades y agilidad, la opción de que los aficionados creen cromos personalizados, sorteos que contemplan premios como viajes o experiencias dentro del propio Roig Arena y acciones solidarias que buscan incentivar la participación colectiva de la comunidad del baloncesto. Según agregó acb, la programación general está orientada a atender las expectativas de los diversos perfiles de seguidores, conformando lo que la organización define como “la gran fiesta de las aficiones”.

La considerable extensión de la Fan Zone, equivalente aproximadamente a 250 canchas de baloncesto, no tiene precedentes en la historia de este tipo de eventos nacionales. Tal como puntualizó acb, esta configuración permitirá maximizar la capacidad de recepción de aficionados y facilitar la conexión entre ambas sedes deportivas —el Roig Arena y La Fonteta— durante los días de la competición. La presencia de food trucks y zonas de restauración dentro del espacio contribuirá, según los organizadores, a ofertar una gama amplia de propuestas culinarias adaptadas a las necesidades del público.

El tradicional encuentro de seguidores del sábado contará con una marcha conjunta que partirá desde el aparcamiento próximo a L'Alqueria y buscará reunir a representantes de todos los equipos participantes, promoviendo el ambiente de convivencia entre las distintas aficiones, tal como subrayó la acb en su comunicación. Además, diariamente, las actividades alcanzarán tanto la Fan Zone como diferentes lugares del área metropolitana de Valencia, reforzando la visibilidad del torneo más allá de los recintos deportivos.

La programación prevé, según informó acb, encuentros con personalidades destacadas del baloncesto, concursos con premios relacionados con la experiencia en el Roig Arena, así como opciones lúdicas para familias y público joven. Dentro del espacio, los stands de patrocinadores y clubes desempeñarán un papel clave en la dinamización de las actividades propuestas al público, reforzando aspectos de identidad y apoyo a las diversas entidades deportivas que participan en el evento.

Así, la Fan Zone de la Copa del Rey de baloncesto 2026 en Valencia se perfila —según el medio acb y los organizadores del torneo— como un despliegue sin precedentes tanto en extensión como en variedad de propuestas, con el objetivo de consolidar el evento como referente de la experiencia de los aficionados en torno al baloncesto nacional.