Google ahora también notificará si encuentra resultados de búsqueda con tu pasaporte o número de la Seguridad Social

El espacio 'Resultados sobre ti' de Google, que centraliza la búsqueda de información personal en el Buscador, ha ampliado su alcance para abarcar también los datos relativos al pasaporte, el carnet de conducir y la Seguridad Social.

'Resultados sobre ti' permite buscar y solicitar la información personal de los resultados de la Búsqueda de Google, como el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección física.

El sistema rastrea el Buscador en busca de esta información y notifica de los posibles hallazgos al usuario en el canal que le haya proporcionado, para que pueda tomar las acciones pertinentes.

Como novedad, ahora también permite identificar si en el Buscador de Google se encuentran otros datos personales sensibles, como son el número de la Seguridad Social, el del pasaporte o el carnet de conducir.

Se trata de datos que el usuario debe introducir en 'Resultados sobre ti' para que el sistema de Google pueda localizarlos. Para protegerlos, la compañía asegura en su blog que "emplea rigurosos protocolos de seguridad y cifrado avanzado para evitar el uso indebido y garantizar su privacidad".

Google ha anunciado que esta ampliación de 'Resultados sobre ti' se implementará primero en Estados Unidos, aunque la intención es extenderla a más países.