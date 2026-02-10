Agencias

Fundación Sanitas y la UPM de Madrid renuevan hasta 2030 la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo

La Fundación Sanitas y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han renovado la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo, con el objetivo de dar continuidad a una iniciativa con más de una década de trayectoria dedicada a la promoción del deporte inclusivo y la actividad física adaptada, según informó este martes el centro académico.

Desde 2017, esta Cátedra Fundación Sanitas centra su labor en el análisis y la divulgación de los beneficios del deporte inclusivo, así como en la sensibilización y concienciación de todos los agentes implicados, especialmente de las instituciones y entidades deportivas del deporte convencional.

Además, promueve oportunidades reales de práctica inclusiva, elevando el rango académico del Centro de Estudios de Deporte Inclusivo, creado en 2009 y que trabaja en la difusión, investigación y generación de conocimiento sobre actividades físicas y deportes adaptados orientados a mejorar la salud de las personas con y sin discapacidad.

"En 2023, la Fundación Sanitas y la UPM ratificaron esta alianza para reforzar su colaboración y continuar la iniciación y la promoción deportiva de personas con y sin discapacidad en entornos inclusivos. Tras los avances logrados durante estos años, ambas instituciones han decidido ampliar esta colaboración y renovar la Cátedra por cuatro años más, con una vigencia que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029", señalaron desde la universidad.

Yolanda Erburu, directora general de Fundación Sanitas, considera que esta renovación "reafirma el compromiso" del organismo y de la UPM "con el deporte inclusivo como herramienta de inclusión social, bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como con la construcción de un modelo deportivo más equitativo y accesible".

Por su parte, Óscar García Suárez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, recuerda que una de las mayores virtudes de esta cátedra es "la voluntad de seguir trabajando, proponiendo nuevos retos y mirando hacia delante para conseguir ese cambio de mentalidad que ya se está materializando tanto entre los profesionales del deporte como en la sociedad en general, en relación con el deporte inclusivo".

Javier Pérez, director de esta Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo, no esconde que es "una estructura de investigación" que les permite "investigar en la promoción y el estudio del fenómeno del deporte en las personas con discapacidad".

"Investigación, formación, actividades, asesoría, difusión del conocimiento y publicaciones son las áreas que vertebran la actividad de nuestra cátedra en el día a día y que han posicionado a la CEDI en un referente internacional en el tema, posicionando a la UPM como líder académico e investigador en la temática y a la Fundación Sanitas como una institución de referencia que ha venido a cambiar, con su visión, el panorama del deporte y la discapacidad en nuestro país", añadió.

Entre las principales iniciativas de la Cátedra destaca el programa educativo Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE), en marcha desde 2012 y que se dirige al alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato y Formación Profesional, así como a su profesorado de Educación Física y técnicos deportivos, entre otros.

Mediante recursos didácticos y propuestas prácticas, el programa fomenta la participación activa de personas con y sin discapacidad de manera conjunta en actividades deportivas desde un enfoque educativo, inclusivo y motivador. Asimismo, proporciona al profesorado herramientas para incorporar la inclusión de manera natural en sus clases.

Uno de los hitos más relevantes de esta colaboración ha sido la celebración de dos ediciones de los Juegos Inclusivos, en 2021 y 2025, un proyecto que pretende reunir, después de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en una misma competición a deportistas olímpicos y paralímpicos de primer nivel, que compiten bajo reglamentos inclusivos.

EuropaPress

