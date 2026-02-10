Felicidad Hidalgo, madre de Roberto Brasero, fallece a los 94 años

Roberto Brasero se enfrenta a uno de los momentos más difíciles y tristes de su vida al despedir a su madre, Felicidad Hidalgo, que ha fallecido a los 94 años en su ciudad natal. Siempre en un discreto pero irremplazable segundo lugar, Felicidad deja una gran huella en el corazón de todos los que la conocieron por su alegría y su fortaleza, pero sobre todo en la vida de sus cuatro hijos, Roberto, Paco, Carlos y Gloria Brasero Hidalgo a los que estaba especialmente unida.

Arropada por todos ellos y también por muchos de sus familiares entre los que están sus hermanos Emilio, Urbano, Jualián y Tomás o sus nietos y bisnietos, Felicidad recibirá una misa el próximo 11 de febrero en la capilla del Tanatorio Hermanos Agüero donde también se velarán sus restos mortales.

A pesar de su edad, Felicidad mantenía una unión muy especial con todos sus hijos, pero en especial con el pequeño de todos ellos, Roberto al que ella misma había catalogado como 'su ojito derecho' durante una divertida y espontánea entrevista en directo durante la aparición del presentador en el programa de 'Y Ahora Sonsoles'. "Él es el ojo derecho porque es el pequeño, pero yo quiero a todos mis hijos, mis nietos, bisnietos y todo lo que tenga. Pero él es el niño y lo será siempre" reconoció entonces durante la entrevista en la que logró conquistar a todos con su simpatía. "Le quieren mucho, como él quiere mucho también a su Talavera, con sus amigos, la familia, sus hermanos, los sobrinos; ¿qué quieres que diga yo, que soy su madre? Cada vez que voy a un sitio me dicen: A ver si tu hijo nos manda agua" explicó muy divertida y orgullosa de la gran figura pública en la que se había convertido Roberto.