El rendimiento cognitivo y físico dependen de una buena hidratación que proporcione una adecuada cantidad de minerales

En el evento 'Kilómetros de Hidratación', especialistas enfatizaron la relevancia de adaptar el tipo de agua que se consume a las condiciones de cada persona, considerando factores como presión arterial, función renal y presencia de enfermedades. Tal como publicó Europa Press, la elección adecuada puede contribuir de manera significativa a mantener el equilibrio celular y sanguíneo, así como a mejorar el rendimiento físico y mental.

La jornada, organizada por Solán de Cabras y LALIGA, reunió a profesionales de la salud y del deporte para analizar el papel de la hidratación en la calidad de vida. Según explicó el doctor en Nutrición Deportiva, Javier Guerrero, la hidratación no solo se relaciona con la sensación de sed o el ejercicio intenso, sino que es esencial para el funcionamiento óptimo del cerebro y de las células. De acuerdo con el especialista, muchas personas presentan deshidratación incluso fuera del contexto deportivo, lo que repercute negativamente en su estado físico y mental.

Durante la presentación, Europa Press reportó que Guerrero recalcó la importancia de un equilibrio correcto de sales minerales, entre ellas el calcio y el magnesio, en el agua que se consume. El especialista subrayó que el organismo necesita mantener unos parámetros específicos de minerales para asegurar el rendimiento cerebral y físico. Por este motivo, insistió en no subestimar la importancia de la composición del agua ingerida.

El doctor José Antonio Corbalán, médico y exjugador profesional de baloncesto, participó en el acto y profundizó en cómo el agua y los minerales contenidos en ella se distribuyen por el organismo según el tipo y grado de hidratación de cada individuo. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Corbalán detalló que el agua mineral desempeña un papel indispensable al aportar elementos imprescindibles para la vida humana. Añadió que perder agua y minerales no solo ocurre realizando actividad física, sino también en reposo, a través de la evaporación cotidiana conocida como 'perspiratio insensibilis'. Esta pérdida asciende a casi medio litro cada día en condiciones normales, pero puede incrementarse hasta entre tres y seis litros al día en situaciones de estrés o ejercicio intenso, incluyendo la merma de minerales presentes en el agua corporal.

El acto introdujo el mensaje de que la selección del agua de consumo debe estar guiada por las necesidades específicas de cada persona, según puntualizó Europa Press. Por ejemplo, las personas con hipertensión o enfermedades cardiovasculares deberían evitar aguas con alto contenido de sodio, mientras que quienes tienen patologías renales deben prestar atención a la cantidad de potasio en el agua. Los expertos recordaron que revisar la composición de cada agua es fundamental para adecuar este consumo a restricciones o recomendaciones médicas.

El testimonio de los deportistas invitados aportó una perspectiva práctica sobre la evolución en la cultura de la hidratación. Luis Figo, exfutbolista, relató que anteriormente la hidratación se limitaba a beber agua solo cuando se presentaba la sed. Según Europa Press, esta actitud ha cambiado de forma notable. Fernando Llorente, también exfutbolista, describió una mayor rigurosidad en la actualidad, con la implementación de pruebas previas de hidratación antes de los entrenamientos, lo que ha llevado a una vigilancia más estricta del nivel de líquidos corporales. Llorente confesó dificultades para beber agua con frecuencia, lo que le generaba problemas de hidratación cada mañana.

Actores fuera del ámbito deportivo de élite también aportaron su experiencia, indica Europa Press. Amaia Salamanca comentó que anteriormente solo bebía agua al sentir sed, aunque en la actualidad se esfuerza por aumentar su consumo diario. Maxi Iglesias, por su parte, manifestó preocupación por la indiferencia al tipo de agua disponible en los rodajes, sugiriendo que la calidad a menudo no se considera.

Entre las señales de deshidratación mencionadas, Guerrero explicó que una disminución en la transpiración durante el ejercicio puede indicar una insuficiencia de líquidos. Corbalán advirtió que los golpes de calor suelen relacionarse con una incapacidad del cuerpo para sudar debido a un nivel preocupante de deshidratación. Además, Guerrero identificó que el color de la orina es un indicador fiable del nivel de hidratación: si la orina se presenta más oscura, hay mayor deshidratación, por lo que recomendó rehidratarse después de cada micción. Como beneficios observados de una hidratación adecuada, los expertos citaron una mejora en el bienestar general y en la capacidad cognitiva.

Los participantes en el acto, según reportó Europa Press, coincidieron en que existe una evolución en el modo en que la sociedad comprende y aplica las pautas de hidratación, pasando de considerarla solo necesaria en situaciones extremas o de sed a una rutina que impacta de forma directa en la salud física y mental, más allá de la práctica deportiva.