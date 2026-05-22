El Gobierno húngaro inicia el trámite para revocar la salida del TPI ordenada por Viktor Orbán

El Gobierno del primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha iniciado este viernes el trámite para revocar el procedimiento ordenado por su predecesor, Viktor Orbán, que buscaba retirar al país del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El Ejecutivo ha indicado en una resolución difundida en la Gaceta Oficial que "revoca la decisión de retirar (a Hungría) del TPI", si bien hasta el momento no es efectiva puesto que para ello deberá presentar al Parlamento un proyecto de ley que "derogue" la iniciativa del gobierno anterior y que será sometido a votación antes del 2 de junio, fecha en que estaba programada para entrar en vigor la salida de Budapest del citado tribunal.

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El Gobierno de Magyar ha encargado así a la ministra de Exteriores, Anita Orbán, que "haga las declaraciones legales necesarias" para continuar con la suspensión del procedimiento ante el TPI, en un texto en el que "reafirma el compromiso de Hungría con el fortalecimiento del orden jurídico internacional".

Magyar ya anunció a mediados de abril que daría este paso, afirmando además que acatará los dictámenes de que emanen de La Haya en referencia a la detención de una persona que tenfa una orden de arresto en su contra que ingrese en territorio húngaro.

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Cabe recordar que el ex primer ministro Orbán inició los trámites para la salida de Hungría del TPI en apoyo del jefe del Ejecutivo israelí, Benjamin Netanyahu, quien es objeto de una orden de arresto de este tribunal --junto con el exministro de Defensa Yoav Gallant-- por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. La corte emitió otras tres órdenes contra dirigentes del Movimiento de Resitencia Islámica (Hamás), si bien fueron retiradas tras la muerte de los tres en ataques israelíes.