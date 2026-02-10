El patinador español Tomàs Guarino se queda sin final tras ser vigesimoquinto en el programa corto

La actuación de Tomàs Llorenç Guarino en el programa corto de patinaje artístico sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se caracterizó por una serie de dificultades técnicas y una puntuación que lo dejó fuera de la clasificación final. Según informó la agencia EFE, el patinador español obtuvo un total de 69,80 puntos y se ubicó en el vigesimoquinto lugar entre los 29 participantes en la competición celebrada en Milán, lo que impidió su avance al programa libre previsto para el próximo viernes.

Guarino representó a España en el Milano Ice Skating Arena, dentro del Unipol Forum de Assago, integrando el primero de los cinco grupos de competidores. Tal como consignó EFE, tras haber solucionado inconvenientes con los derechos de autor relacionados con la música de su rutina habitual para esta temporada, el catalán ejecutó su programa disfrazado como los personajes Stuart, Kevin y Bob de la película "Los Minions" (2015), con el objetivo de conectar con el público.

Durante su presentación, Guarino intentó ejecutar un triple 'axel', aunque no logró completarlo satisfactoriamente, según detalló EFE. A continuación, realizó un triple 'flip' que presentó dudas en el filo de apoyo y después, luego de una combinación de pies clasificada en nivel 4, encadenó un triple 'lutz' con triple 'toeloop'. En la parte final de su rutina, el español sumó varias piruetas valoradas en nivel 4, una secuencia de pasos en nivel 3 y concluyó con una figura de giro sentado calificada también en nivel 4.

Respecto a las calificaciones obtenidas, EFE informó que la puntuación de Guarino se desglosó en 34,25 puntos por elementos técnicos y 35,55 puntos en componentes factorizados. Este resultado total de 69,80 puntos no fue suficiente para lograr uno de los 24 lugares que daban acceso a la ronda final del programa libre, de modo que el catalán quedó eliminado por un pequeño margen respecto a quienes continuaron en competición.

Mientras se desarrollaba la competencia, otros patinadores lograron superar la puntuación de Guarino. El líder de la jornada fue el estadounidense Ilia Malinin, quien alcanzó los 108,16 puntos y se posicionó por delante del japonés Yuma Kagiyama, que registró 103,07 puntos, y del francés Adam Siao Him Fa, con 102,55 puntos, según publicó EFE. El medio destacó que, de los 29 participantes, solo los 24 mejor calificados lograron asegurar su pase a la final.

EFE también contextualizó el desempeño de Guarino dentro del progreso de la competición: aunque el español logró captar la atención del público con su puesta en escena inspirada en "Los Minions", los errores técnicos y la solidez de las actuaciones de sus rivales provocaron que descendiera progresivamente en la tabla de posiciones a medida que avanzaba el evento en el pabellón milanés.

El cierre de la participación del patinador catalán en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno no permitió alcanzar la siguiente fase del certamen, pese a los ajustes realizados en la preparación y puesta en escena de su programa. Los detalles técnicos, la dificultad de los elementos y el nivel general de la competencia resultaron determinantes en los resultados y en la conformación de la lista de finalistas.