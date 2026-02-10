Agencias

Detenidos tres miembros de las disidencias de 'Mordisco' por la explosión mortal de abril en Huila, Colombia

Guardar

Las autoridades de Colombia han detenido este lunes a tres integrantes de las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco', acusados del ataque que el pasado abril dejó dos muertos y más de 30 heridos en el municipio de La Plata, ubicada en el departamento de Huila, en el centro del país.

Así lo ha anunciado el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón, que en redes sociales ha celebrado el "resultado contundente contra el terrorismo" tras un operativo coordinado entre su cuerpo y la Fuerza Aérea colombiana.

Los tres detenidos han sido identificados como combatientes del Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de 'Mordisco', incluido uno de los cabecillas conocido como alias 'Miguel' o 'Pinzas', y están acusados como "responsables del atentado terrorista con motocicleta bomba" ocurrido el 17 de abril del pasado año en las inmediaciones de la comisaría de Policía de la citada localidad.

"Con esta operación se esclarece un acto que llenó de dolor a la comunidad huilense y al país entero. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego", ha indicado el general.

En el atentado fallecieron dos personas, una joven de 19 años y un adolescente de 17, y resultaron heridas otros 32 ciudadanos que se encontraban en la zona cuando se produjo la explosión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ISE 2026 cierra una nueva edición con más de 92.000 asistentes y reúne la última tecnología audiovisual para empresas

Empresas líderes del sector han presentado soluciones avanzadas en pantallas, audio y señalización digital, marcando récord de visitantes y exhibiendo desarrollos 3D, inteligencia artificial y experiencias inmersivas, consolidando la cita como referente tecnológico global en entornos profesionales

ISE 2026 cierra una nueva

NatWest compra Evelyn Partners por 3.108 millones

La entidad financiera ha cerrado la adquisición de la firma británica de gestión patrimonial, operación que busca diversificar ingresos, fortalecer su división de clientes privados e incrementar el rendimiento, a la espera de aprobaciones regulatorias y cierre definitivo en 2026

NatWest compra Evelyn Partners por

Enric Mas no participará en el UAE Tour por una lesión en la mano derecha tras caerse en un entrenamiento

El mallorquín ha sido descartado para la ronda emiratí tras lastimarse durante un entrenamiento y recibir puntos de sutura, según informó Movistar Team, que espera nuevas valoraciones médicas y aún no ha definido su próximo calendario competitivo

Enric Mas no participará en

La UE condena la sentencia "motivada políticamente" contra el magnate Jimmy Lai en Hong Kong

Bruselas exige la excarcelación inmediata de Jimmy Lai tras una sentencia que, según denuncia, daña la imagen internacional de Hong Kong, y pide a las autoridades restaurar la libertad de prensa y poner fin al hostigamiento a periodistas

La UE condena la sentencia

Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a proveedores rivales de IA

La Comisión Europea reclama a la multinacional tecnológica que modifique su política sobre acceso a WhatsApp para impedir la exclusión de otros desarrolladores de Inteligencia Artificial, advirtiendo de riesgos de perjuicio grave e irreversible en el sector digital europeo

Bruselas acusa a Meta de