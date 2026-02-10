Detenidos tres miembros de las disidencias de 'Mordisco' por la explosión mortal de abril en Huila, Colombia

Las autoridades de Colombia han detenido este lunes a tres integrantes de las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco', acusados del ataque que el pasado abril dejó dos muertos y más de 30 heridos en el municipio de La Plata, ubicada en el departamento de Huila, en el centro del país.

Así lo ha anunciado el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón, que en redes sociales ha celebrado el "resultado contundente contra el terrorismo" tras un operativo coordinado entre su cuerpo y la Fuerza Aérea colombiana.

Los tres detenidos han sido identificados como combatientes del Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de 'Mordisco', incluido uno de los cabecillas conocido como alias 'Miguel' o 'Pinzas', y están acusados como "responsables del atentado terrorista con motocicleta bomba" ocurrido el 17 de abril del pasado año en las inmediaciones de la comisaría de Policía de la citada localidad.

"Con esta operación se esclarece un acto que llenó de dolor a la comunidad huilense y al país entero. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego", ha indicado el general.

En el atentado fallecieron dos personas, una joven de 19 años y un adolescente de 17, y resultaron heridas otros 32 ciudadanos que se encontraban en la zona cuando se produjo la explosión.