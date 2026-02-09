Xavier Vilajoana: "Hay partido y estamos preparados para ganarlo"

Xavier Vilajoana sostuvo que la ausencia de voto por correo en las próximas elecciones del FC Barcelona representa una limitación significativa para la participación de los socios. De acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa, la preocupación principal del precandidato radica en la decisión de la institución de no habilitar esta modalidad, recordando que en los anteriores comicios, durante la pandemia por COVID-19, más de 20.000 integrantes del club hicieron uso de este sistema para ejercer su derecho al voto. Vilajoana expuso que "cuesta entender" por qué, en un proceso en el que se debería buscar la mayor involucración posible de la masa social, se restringe el acceso a dicha opción. Estos comentarios surgieron luego de la convocatoria oficial de elecciones y tras la dimisión del presidente Joan Laporta, quien se postulará nuevamente a la presidencia, según consignó el medio que cubrió el anuncio.

Entre los aspirantes confirmados para la contienda electoral figuran, junto a Vilajoana, el empresario Víctor Font y el economista Marc Ciria, explicó el medio citado. El proceso electoral, cuya campaña finalizará el 13 de marzo y cuya jornada de votación será el 15 del mismo mes, ha estado marcado por demandas de transparencia y demandas para que los proyectos de cada candidatura puedan ser comparados en profundidad. Vilajoana hizo un llamado para que la información sobre los distintos planes esté disponible y sea clara, argumentando que “los socios deben poder ejercer plenamente el derecho a votar con información clara y con conocimiento real de los proyectos que se presentan”, según publicó el medio. Agregó que el FC Barcelona necesita un “contraste de ideas” y que la base social merece poder elegir “con criterio”.

La situación institucional del club fue calificada por Vilajoana como “crítica”, asegurando que la entidad requiere una reacción inmediata de sus dirigentes y de los aspirantes al liderazgo del equipo. Subrayó que “un club como el Barça no puede funcionar como el cortijo de un presidente y su junta directiva”, dejando claro que, a su juicio, la gestión del club debe orientarse hacia una mayor apertura y participación de la masa social. “No es momento de bajar los brazos ni de quedarse en casa: hay partido y estamos preparados para ganarlo”, declaró Vilajoana, cuyas palabras fueron difundidas por el mismo medio.

Con más de dos décadas de vinculación al FC Barcelona, Vilajoana recordó su paso como jugador profesional y como responsable en áreas estratégicas como La Masia, el fútbol formativo y el equipo femenino. Según informó la prensa, el precandidato defendió que esa experiencia le otorga el conocimiento y preparación necesarios para liderar una renovación en el club. La perspectiva de poner en valor la experiencia interna y el conocimiento de la estructura blaugrana es uno de los ejes de su propuesta.

La candidatura de Vilajoana instalará su sede electoral en la avenida Diagonal de Barcelona, la cual abrirá este miércoles. El candidato detalló que este espacio se mantendrá abierto a los socios durante todo el periodo de campaña, facilitando encuentros para explicar su programa y recoger las propuestas y sugerencias de los votantes. Este acercamiento directo busca reforzar el poder de decisión de la masa social en un periodo marcado por las solicitudes de mayor participación y transparencia, reportó la prensa.

El desenlace del proceso electoral, con cierre de campaña el 13 de marzo y votación el 15, se espera que defina el rumbo administrativo del club, en un contexto en el que las distintas candidaturas han expuesto la urgencia de aportar soluciones a los retos institucionales, financieros y deportivos del FC Barcelona. La visibilidad del debate interno y la comparativa detallada de los proyectos serán aspectos demandados por los diferentes actores de la vida social blaugrana durante las próximas semanas, de acuerdo con lo recogido por los medios que cubren la contienda.