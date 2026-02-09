VÍDEO: El Palacio de Buckingham expresa su disposición a apoyar la investigación contra Andrés por el caso Epstein

Entre las evidencias divulgadas recientemente se han incluido imágenes en las que Andrés Mountbatten-Windsor aparece arrodillado junto a una mujer cuya identidad no se ha confirmado, en un entorno que, de acuerdo con BBC Verify, correspondería al interior de la residencia de Jeffrey Epstein en Nueva York. La aparición de estas fotografías ha impulsado nuevas peticiones para que las autoridades británicas lleven a cabo investigaciones sobre la relación de Mountbatten-Windsor con Epstein. Según difundió Europa Press, el Palacio de Buckingham manifestó este lunes que está dispuesto a cooperar en cualquier pesquisa que pueda abrirse contra Andrés por el caso Epstein.

El portavoz oficial de la Casa Real indicó a Europa Press que, en caso de que la Policía del Valle del Támesis establezca contacto con la institución, se prestará todo el apoyo requerido en el marco de eventuales investigaciones. “Si la Policía del Valle del Támesis se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a apoyarlos, como cabría esperar”, expresó el vocero en respuesta a una consulta del medio. La declaración enfatizó que corresponde a Mountbatten-Windsor responder a las alegaciones nuevas y reiteró la postura de la institución respecto a las víctimas de situaciones de abuso. “Como hemos dicho anteriormente, sus majestades han estado, están y seguirán estando con las víctimas de cualquier tipo de abuso”, subrayó el portavoz en otra parte de la respuesta.

El papel del rey Carlos III en estas circunstancias fue destacado por la fuente de la monarquía, quien detalló que existe una “profunda preocupación” por las acusaciones dirigidas a Andrés. De acuerdo con el comunicado recogido por Europa Press, tanto los comentarios públicos del monarca como las decisiones tomadas en los últimos meses se han enmarcado en el objetivo de respaldar a quienes sufren algún tipo de abuso y proteger la imagen de la familia real.

Como antecedente de estas declaraciones oficiales, el rey Carlos III oficializó la decisión de retirar el título de príncipe a su hermano el pasado 3 de noviembre. El medio Europa Press puntualizó que esta medida se tomó en respuesta a la permanencia de sospechas y acusaciones en torno a la relación de Mountbatten-Windsor con Epstein, pese a que Andrés ha negado en distintas ocasiones los señalamientos sobre comportamientos indebidos o cualquier vínculo ilícito con las redes delictivas de Epstein.

Jeffrey Epstein, cuya figura se convirtió en el eje de los recientes escándalos, fue detenido en julio de 2019 acusado de numerosos delitos sexuales y de tráfico de menores, cometidos principalmente a comienzos de la década del 2000. Este empresario estadounidense mantuvo conexiones con figuras destacadas en la esfera política y social internacional, incluidas personalidades como Bill Clinton y Donald Trump, según reportó Europa Press. La muerte de Epstein ocurrió en agosto de 2019, después de aparecer ahorcado en su celda a pocas semanas de haber sido capturado.

En cuanto a la evidencia fotográfica referida en los nuevos documentos judiciales, Europa Press detalló que, hasta el momento, las autoridades británicas no han emitido pronunciamientos adicionales acerca de la autenticidad ni del contenido de las imágenes que muestran a Andrés Mountbatten-Windsor. La investigación sobre el archivo visual forma parte del contexto de los procedimientos legales y mediáticos que han rodeado la figura del ex príncipe en los últimos años.

La cobertura publicada por Europa Press también menciona que el proceso incluye declaraciones y acciones oficiales emprendidas por el Palacio de Buckingham para distanciarse de las acusaciones, como parte de una estrategia de protección institucional y de apoyo a quienes se han identificado como víctimas en casos relacionados con el entorno de Epstein. Las fuentes citadas por el medio insistieron en que el seguimiento de las pesquisas depende directamente de los órganos policiales encargados y que cualquier contacto con el Palacio será respondido con disposición a colaborar.

La relación entre Mountbatten-Windsor y Epstein ha sido objeto de debate público y mediático desde que emergieron las primeras denuncias sobre los delitos cometidos por Epstein. A lo largo de este periodo, Andrés ha sostenido en sus declaraciones que no tuvo participación alguna ni conocimiento directo de las actividades ilegales atribuidas a Epstein, intentando despejar las dudas en torno a su actuación. Europa Press reportó que, a pesar de estas declaraciones, la publicación de nuevas pruebas documentales ha renovado el interés en determinar el alcance real de la relación entre ambos.

El caso continúa generando reacciones en el entorno de la familia real y en los organismos policiales del Reino Unido. Por esta razón, el Palacio de Buckingham ha optado por ratificar su compromiso con procesos legales transparentes y con el respaldo público a las víctimas, mientras sigue a la espera de las decisiones de las autoridades pertinentes sobre eventuales procedimientos. La cobertura de Europa Press concluyó que el apoyo a las investigaciones y la disposición a cooperar seguirán siendo las directrices principales de la monarquía británica ante las circunstancias actuales.