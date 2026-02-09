Agencias

Varios grupos indígenas anuncian un proceso para revocar el mandato del presidente Noboa

Sectores sociales representativos convocan a presentar acciones legales para anticipar el término del actual periodo de gobierno en Ecuador tras acusaciones de incumplimiento de compromisos y malestar social, mientras organizaciones buscan sumar esfuerzos y unificar demandas ciudadanas

Guardar

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) planea avanzar con un proceso propio para solicitar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, impulsando la coordinación con otras organizaciones sociales para presentar una respuesta unificada. El anuncio fue realizado por Leonidas Iza, líder indígena y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien explicó los alcances de esta iniciativa y el contexto político y social que rodea a la propuesta, según detalló el medio ecuatoriano Primera Plana.

De acuerdo con la información publicada por Primera Plana, Iza recalcó que “la mayoría de los ecuatorianos confiaron en el Presidente de la República, pero así como confiaron, en este momento existe una reacción negativa frente a lo que está haciendo el Gobierno Nacional”. En la entrevista, el representante indígena enfatizó que la intención de Ecuarunari busca ofrecer una salida democrática y legal al malestar existente por supuestos incumplimientos del mandatario, al tiempo que animó a otras organizaciones a sumarse de manera articulada para evitar que los esfuerzos queden dispersos. La Conaie, a través de su líder, extendió un llamado para que los movimientos sociales y colectivos ciudadanos unan fuerzas y presenten demandas comunes ante las instituciones correspondientes.

El medio Primera Plana reportó que la iniciativa de Iza surge tras las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Guido Perugachi, quien días antes confirmó que su organización también trabaja en una propuesta para revocar el mandato presidencial de Noboa, quien asumió el cargo en 2025. Perugachi argumentó ante el mismo medio que existen “varios motivos para la revocatoria”, señalando supuestas fallas del Gobierno en áreas consideradas prioritarias como la educación, la salud y la seguridad, así como la ausencia de cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Según publicó Primera Plana, la Constitución de Ecuador establece un mecanismo claro para solicitar la destitución de autoridades que fueron elegidas por voto popular. Desde la reforma constitucional de 2008 se permite a la ciudadanía presentar procesos de revocatoria si se considera que el funcionario ha perdido la confianza de los electores o incumplido sus funciones. La normativa determina que estas iniciativas deben registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y solamente pueden tramitarse luego de que la autoridad en cuestión haya completado al menos un año de mandato y antes de que inicie su último año en el cargo.

El líder indígena Leonidas Iza remarcó ante Primera Plana la importancia de que las acciones para solicitar la revocatoria del mandato avancen de manera colaborativa entre las organizaciones interesadas. A su juicio, resulta fundamental construir una hoja de ruta que logre expresar el sentir de diversos sectores sociales y evitar duplicidad de esfuerzos a través de respuestas individualizadas o iniciativas fragmentadas que puedan restar efectividad al proceso.

En sus declaraciones recogidas por el medio ecuatoriano, Guido Perugachi puntualizó que la Fenocin identifica una lista de agravios por los cuales evaluó viable solicitar la revocatoria del mandato presidencial. Entre estas razones figuran las deficiencias en la prestación de servicios básicos, la falta de implementación de políticas públicas de impacto en áreas sensibles y una percepción de abandono de distintos compromisos asumidos frente a la ciudadanía.

El procedimiento constitucional para poner en marcha la revocatoria requiere la recolección de firmas que representen un porcentaje específico del electorado nacional, así como la presentación formal de pruebas o argumentos que demuestren la pérdida de confianza o el incumplimiento de funciones. Según la Constitución ecuatoriana referida por Primera Plana, este mecanismo busca ofrecer una vía institucional y pacífica para canalizar la insatisfacción social frente al desempeño de autoridades públicas.

El anuncio de las organizaciones indígenas y campesinas aparece en un contexto de creciente malestar social y movilización de diferentes sectores, según relata Primera Plana, con múltiples colectivos expresando preocupaciones por la situación de derechos y los servicios esenciales en el país. Dirigentes sociales han insistido en la necesidad de sumar voluntades y fortalecer los procesos unitarios, con el fin de ejercer presión ante el gobierno de Daniel Noboa y exigir la satisfacción de demandas ciudadanas pendientes.

De acuerdo con el reporte de Primera Plana, las demandas discutidas por las organizaciones incluyen no solo la exigencia de políticas públicas que aborden cuestiones concretas, sino también el establecimiento de canales de diálogo permanente entre el Gobierno y los sectores sociales. Las organizaciones han manifestado su intención de mantener la presión en diversas instancias, recurriendo a herramientas legales y constitucionales disponibles para hacer oír sus planteamientos.

Ambas dirigencias, tanto la de Conaie como la de Fenocin, han reiterado su disposición a construir consensos amplios y articular los procesos de revocatoria bajo pautas democráticas que respeten el marco legal vigente, según precisa la información difundida por Primera Plana. En este sentido, buscan sentar un precedente sobre los mecanismos de control y exigencia ciudadana frente a los gobernantes, mientras continúa el debate público acerca del desempeño del actual Ejecutivo y el cumplimiento de los compromisos estipulados tras las elecciones.

El escenario planteado por la posibilidad de una revocatoria refleja el nivel de descontento de sectores indígenas, campesinos y sociales, así como la potencial consolidación de alianzas para exigir accountability y cambios en la política pública, según la cobertura periodística del medio ecuatoriano.

Temas Relacionados

Revocatoria de mandatoDaniel NoboaLeonidas IzaConaieEcuadorQuitoProceso electoralFenocinEcuarunariConsejo Nacional ElectoralEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Julián Álvarez y una sequía centenaria, su peor racha en Europa

El atacante argentino, tras un brillante inicio en el club madrileño, acumula cien jornadas sin marcar en el torneo local, generando alerta en la afición y el cuerpo técnico, que esperan una pronta reacción en los próximos encuentros

Julián Álvarez y una sequía

Gente de Zona anuncia su primera gira por España, con València y otras fechas para verano

Con más de diez conciertos revelados para 2026, el dúo cubano promete actuaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y Marbella, a la espera de añadir otras paradas donde interpretarán sus hits junto a sus seguidores españoles

Gente de Zona anuncia su

La Armada neutraliza dos proyectiles de mitad de siglo XX encontrados en la playa de Camposoto

Especialistas en desactivación intervinieron tras el hallazgo de antiguos artefactos de gran tamaño en una zona concurrida de San Fernando, aplicando técnicas avanzadas para asegurar el área y eliminar cualquier peligro potencial para la población u el entorno

La Armada neutraliza dos proyectiles

Sanidad ve "muy difícil de demostrar" que los 5 bebés hospitalizados en diciembre sean casos vinculados a la cereulida

Expertos del Ministerio de Sanidad insisten en la falta de pruebas concluyentes sobre la relación entre la toxina producida por 'Bacillus cereus' y los episodios sufridos por cinco menores, aunque mantienen la alerta y refuerzan controles en España

Infobae

Dimite el presidente de las nucleares públicas de Argentina en plena polémica de sobreprecios en contratos

Tras verse implicado en acusaciones de irregularidades relacionadas con una licitación en Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel abandona la administración de la compañía estatal, siendo sustituido mientras el gobierno de Milei avanza con iniciativas de privatización y cambios en la gestión

Dimite el presidente de las