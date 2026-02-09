Después de un embarazo de lo más tranquilo en el que la actriz ha presumido de incipiente barriguita en algunas de sus apariciones públicas o quedadas con amigos en los últimos meses, Úrsula Corberó y Chino Darín... ya son papás. Aunque la pareja ha llevado la espera con la mayor discrección posible levantando una gran expectación cuando hicieron pública la feliz noticia, en esta ocasión ha sido la colaboradora del programa 'Y Ahora Sonsoles', Lorena Vázquez, la encargada de comunicar la noticia del nacimiento del nuevo miembro de la familia.

Hay que recordar que no fue hasta septiembre del año pasado cuando la recién estrenada mamá decidió compartir con todos sus seguidores la feliz noticia con un divertido comentario en el que se podía leer: "Esto no es IA" además de una fotografía en la que ya presumía de barriguita. Aunque en estos meses de espera la pareja ha decidido mantener en la intimidad los detalles del bebé que esperaban, han sido muchas las especulaciones sobre su sexo debido a una 'inocente' fotografía que la propia Úrsula compartió en sus redes sociales en la que aparecían unos patucos de color azul.

Disfrutando al máximo esta nueva etapa que les toca vivir, Úrsula y Chino Darín forman una de las parejas más estables del panorama nacional ya su historia de amor surgía en 2015 cuando coincidían en el rodaje de la serie 'La Embajada' en la que ambos participaban. A la espera de que esta vez sean los protagonistas los que compartan más información sobre esta bonita noticia, desde CHANCE les queremos dar la enhorabuena por la llegada de este nuevo miembro a la familia.