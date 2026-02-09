Agencias

Un pasajero agrede a un trabajador de Ryanair tras una discusión por el equipaje en el aeropuerto de Palma

Guardar

Un pasajero ha agredido a un trabajador de Ryanair tras una discusión por exceder el peso permitido de su equipaje en el aeropuerto de Palma.

Según ha explicado CCOO, los hechos ocurrieron este domingo en el mostrador de facturación cuando un pasajero de un vuelo Palma-Madrid golpeó a un trabajador que le indicó que su equipaje pesaba más de lo permitido.

El trabajador tuvo que ser atendido por los sanitarios a causa de los puñetazos que recibió en la cara.

El sindicato ha condenado la agresión al considerar que es "del todo inadmisible" que pasajeros reaccionen violentamente en contra de trabajadores del aeropuerto.

"Nos solidarizamos con el trabajador agredido y reclamamos una revisión de las actuales medidas de seguridad", han manifestado en un comunicado.

CCOO contactará con Aena para revisar la actual situación y mejorar las medidas de seguridad en el aeropuerto.

Además, para el sindicato, es importante que las compañías sean conscientes de qué situaciones pueden aumentar el riesgo de sufrir agresiones y tomar medidas para evitarlas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nora Cornell: "No me pongo presión extra por estar en los Juegos, puede jugar una mala pasada"

Con apenas 20 años, la deportista catalana afronta el reto olímpico con serenidad y confianza en su preparación, marcando un hito histórico para España al ser la primera representante nacional en big air y slopestyle femeninos en unos Juegos

Nora Cornell: "No me pongo

ISE 2026 cierra una nueva edición con más de 92.000 asistentes y reúne la última tecnología audiovisual para empresas

ISE 2026 cierra una nueva

NatWest compra Evelyn Partners por 3.108 millones

NatWest compra Evelyn Partners por

Enric Mas no participará en el UAE Tour por una lesión en la mano derecha tras caerse en un entrenamiento

Enric Mas no participará en

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente de su lesión en el isquiotibial izquierdo

El club catalán confirmó que el guardameta alemán fue intervenido con éxito tras su lesión en la pierna, pero su regreso dependerá de la recuperación, lo que pone en duda su participación en el próximo Mundial y complica al plantel

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente