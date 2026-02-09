Siete personas murieron en las carreteras este fin de semana, entre ellas 2 motoristas, 1 peatón y 1 ciclista

Siete personas han fallecido en las carreteras españolas en siete accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana en España. Cuatro de los fallecidos eran un usuarios vulnerables de la vía: dos motoristas, un peatón y un ciclista.

Según ha informado este lunes la Dirección Genera de Tráfico (DGT), cinco de los siniestros han ocurrido en vía convencional y dos en autopista o autovía.

Además, entre los siniestros ha habido tres salidas de la vía, tres colisiones y un atropello a peatón.

Respecto a la siniestralidad, Tráfico ha detallado que ha tenido lugar en Crevillent (Alicante), Villarejo del Valle (Ávila), Santa María del Camí (Baleares), Villares del Saz (Cuenca), Calahorra (La Rioja), Piñuécar-Gandullas (Madrid), Antigua (Las Palmas).

Finalmente, en el acumulado anual hasta el 8 de febrero se llevan contabilizados 82 fallecidos en accidentes de tráfico, 19 en lo que va de febrero.