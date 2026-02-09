Sánchez apela a la unidad de administraciones y promete ayudas con "prontitud" para afectados de borrascas

El presidente del Gobierno aseguró que las ayudas se entregarán de manera ágil y que el Gobierno de España garantizará seguridad y certidumbre para los pequeños agricultores afectados por las recientes borrascas. De acuerdo con la cobertura de la agencia Europa Press, Pedro Sánchez realizó estas declaraciones durante su visita a Huétor Tajar, municipio andaluz especialmente perjudicado por el temporal, haciendo hincapié en la coordinación entre las administraciones y la importancia de un enfoque común en la respuesta ante la crisis.

Según Europa Press, Sánchez remarcó que la ciudadanía exige a sus representantes políticos y a las instituciones que actúen de forma cohesionada frente a catástrofes como la sufrida en Huétor Tájar y otros municipios de la península. Durante su intervención, trasladó el respaldo y la comprensión del Ejecutivo hacia las familias y pequeños propietarios y agricultores que enfrentan daños materiales y una situación de incertidumbre derivada de los destrozos ocasionados por las tormentas.

“El Gobierno de España, cuando sean superadas estas borrascas, va a poner en marcha todos los mecanismos para saber el alcance de los daños ocasionados por las mismas y poder afrontar la reconstrucción con apoyo a todos los sectores afectados”, comunicó Sánchez, según reportó Europa Press. El presidente subrayó que estos apoyos no solo se implementarán, sino que llegarán de manera rápida, con el objetivo de ofrecer garantías de seguridad a quienes han visto comprometidos sus medios de vida. En este sentido, destacó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está al frente de la organización de los apoyos, mientras que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitará en breve la zona para evaluar la magnitud del desastre.

Europa Press detalló que Sánchez expresó agradecimientos a los medios de comunicación por difundir información de servicio durante las borrascas, así como a los ayuntamientos y a las diferentes administraciones implicadas –incluida la Junta de Andalucía y la Delegación de Gobierno– por su actuación conjunta y esfuerzo en la protección de la vida de los ciudadanos y en la preparación para la recuperación y reconstrucción tras los eventos climatológicos adversos. El jefe del Ejecutivo hizo referencia a las siete borrascas que han afectado a la península desde principios del año, señalando que la respuesta común y coordinada ha sido esencial.

El mandatario nacional propuso también la necesidad de alcanzar un “gran acuerdo de país” que permita a España articular una respuesta sólida, no solo institucional sino también económica y social, frente a los nuevos desafíos de la realidad climática. “Eso exige recursos, pero también una adaptación a una realidad climática completamente nueva, que supera muchas veces las previsiones científicas, y que nos debe poner a todas las administraciones en un trabajo conjunto, en un diseño de políticas públicas común ante una realidad completamente nueva, desgraciadamente, como es la realidad climática”, explicó Sánchez, tal como recogió Europa Press.

Sánchez, según publicó Europa Press, advirtió que todavía se viven “días complejos” por la persistencia de temporales y exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, informándose a través de servicios de emergencia y medios de comunicación fiables, para evitar la propagación de informaciones falsas que suelen circular con facilidad en redes sociales en este tipo de contextos.

El presidente dedicó además palabras de reconocimiento a los cuerpos de seguridad y emergencias, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), además del personal de las confederaciones hidrográficas y los profesionales sanitarios que han intervenido en las zonas afectadas. Sánchez valoró que la respuesta de todos estos actores ha respondido a las demandas de la sociedad y confirmó que el Gobierno continuará trabajando tanto en la gestión inmediata de la crisis como en el proceso de reconstrucción de las áreas perjudicadas por el temporal, según insistió ante Europa Press.