Reabre de madrugada toda la AP-7 en Martorell (Barcelona) en sentido sur tras los trabajos

La AP-7 en Martorell (Barcelona) en sentido sur ha reabierto este lunes de madrugada tras finalizar las obras que han mantenido cortada la vía.

El tráfico circula con normalidad y no hay retenciones en la vía, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente ferroviario que causó la muerte de un maquinista en prácticas el pasado 20 de enero provocó la caída de un muro de contención de la carretera sobre las vías, por lo que se cortó la AP-7.

