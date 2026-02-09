Agencias

Perplexity reúne un Consejo de modelos de IA para ofrecer una respuesta combinada más precisa a los usuarios

Guardar

Perplexity ha cambiado la forma en que los usuarios se aseguran de que su pregunta la atiende el modelo más adecuado con un Consejo que reúne hasta tres modelos para ofrecer una única respuesta combinada.

El Consejo de modelos es una nueva función dentro del 'chatbot' de Perplexity que reúne de manera automática a tres modelos disponibles --por ejemplo, Claude Opus 4.6, GPT 5.2 y Gemini 3.0-- para que ejecuten de manera simultánea la cuestión planteada por el usuario.

Un modelo sintetizador recoge las respuestas dadas por los tres modelos, para ofrecer finalmente una respuesta única, en la que ya se han resuelto los posibles conflictos que pueden surgir entre ellos y en la que se indican los puntos en los que coinciden y en los que difieren.

Esta novedad encuentra su razón en que "todo modelo de IA tiene puntos ciegos", como exponen desde Perplexity. "Puede pasar por alto el contexto, inclinarse hacia ciertas perspectivas o llenar vacíos con conjeturas fiables. Para la investigación en la que se basa, supone un gran riesgo", asegura.

Los usuarios ya no necesitan alternar de manera manual entre modelos para comprobar las respuestas que ofrecen cada uno de ellos. Por el contrario, múltiples modelos atienden una misma consulta de manera simultánea, para ofrecer una respuesta combinada.

Perplexity lo ve como una ventaja en investigación. "Cuando los modelos convergen, puedes avanzar con mayor rapidez y confianza; cuando discrepan, sabes que debes profundizar".

El Consejo de modelos está disponible para los suscriptores de Perplexity Max en la web, y próximamente llegará a la aplicación móvil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hansi Flick: "No estaba contento con la primera mitad y los jugadores tampoco"

La reacción tras el descanso resultó clave, según el técnico del conjunto azulgrana, quien valoró la actitud de sus futbolistas y destacó los debuts y el rendimiento del banquillo como elementos fundamentales para conseguir la victoria

Hansi Flick: "No estaba contento

Jamenei pide "firmeza" a la población ante los intentos "extranjeros" de restaurar la dinastía pahlaví

Jamenei pide "firmeza" a la

La inflación de la OCDE se moderó en diciembre al 3,7%, pero el coste de la vida es un 36% mayor que en 2019

La inflación de la OCDE

'Los domingos', 'Anatomía de un instante' y 'Música para Hitler', favoritas a los Premios de Unión de Actores y Actrices

'Los domingos', 'Anatomía de un

Una mujer venezolana es detenida en Ecuador con 160 explosivos de un grupo criminal

Infobae