Novo Nordisk se dispara en Bolsa tras retirar Hims & Hers su píldora para adelgazar

Las acciones de Novo Nordisk llegaban a subir hasta un 8,6% este lunes en la Bolsa de Copenhague, después de que Him & Hers Health haya anunciado que dejará de ofrecer su pastilla de semaglutida con el mismo principio activo que 'Wegovy' tras las amenazas legales por parte del laboratorio danés, que ha confirmado la presentación de una demanda contra la plataforma estadounidense de telemedicina.

"Hemos mantenido conversaciones constructivas con las partes interesadas de toda la industria", ha informado Hims & Hers Health, añadiendo que, tras las mismas, ha decidido "dejar de ofrecer acceso a este tratamiento".

El pasado jueves, Hims & Hers Health anunció el lanzamiento de una pastilla de semaglutida para la pérdida de peso "compuesta con el mismo principio activo que Wegovy" a un precio inicial de 49 dólares durante el primer mes de un plan de cinco meses y los meses restantes a 99 dólares, frente a los 149 dólares que cuesta el tratamiento oral de 'Wegovy', elaborado por Novo Nordisk.

El anuncio del lanzamiento de la píldora para perder peso de la plataforma de telemedicina provocó la inmediata reacción de la farmacéutica danesa, que anunció que emprendería acciones legales y regulatorias contra Him & Hers Health al considerar ilegal la comercialización de esta píldora de semaglutida "de imitación".

En este sentido, Novo Nordisk ha confirmado este lunes la presentación de una demanda contra Hims & Hers "por infringir la patente estadounidense 8.129.343" con sus productos de semaglutida de preparación magistral para el mercado estadounidense.

La danesa sostiene que Hims ha realizado campañas promocionales que destacan sus productos de semaglutida de formulación, "engañando a consumidores y profesionales de la salud" sobre los beneficios clínicos y la seguridad de estos fármacos no aprobados, incluyendo el reciente lanzamiento por parte de la plataforma inmediatamente después de la introducción de 'Wegovy', la primera y única píldora de GLP-1 aprobada por la FDA para la pérdida de peso.

"Hims & Hers comercializa masivamente versiones de imitación no aprobadas de 'Wegovy' y 'Ozempic' que evaden el proceso de revisión de referencia de la FDA", ha afirmado John F. Kuckelman, vicepresidente sénior del Departamento Jurídico General, Asuntos Legales Globales, Propiedad Intelectual y Seguridad de Novo Nordisk.

"Hemos emprendido acciones legales para proteger al público estadounidense y nuestra propiedad intelectual, y seguiremos trabajando con los reguladores, las fuerzas del orden y otras partes interesadas clave para garantizar que los pacientes tengan acceso a medicamentos seguros y eficaces aprobados por la FDA", ha añadido.

El pasado viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció su intención de tomar medidas decisivas contra los medicamentos GLP-1 no autorizados por el regulador sanitario estadounidense "que se comercializan masivamente por empresas, como Hims & Hers y otras farmacias especializadas, como alternativas similares a los medicamentos aprobados por la FDA".

Según explicó la agencia, estas medidas tienen como objetivo proteger a los consumidores de medicamentos cuya calidad, seguridad o eficacia la FDA no puede verificar.