NatWest compra Evelyn Partners por 3.108 millones

NatWest Group ha alcanzado un acuerdo para adquirir Evelyn Partners, de fondos asesorados por Permira y Warburg Pincus, por un valor empresarial de 2.700 millones de libras (3.108 millones de euros), según ha confirmado este lunes la entidad, que lanzará una recompra de acciones por 750 millones de libras (863 millones de euros).

La adquisición de Evelyn Partners impulsará el negocio de Banca Privada y Gestión Patrimonial (PBWM) de NatWest, transformando la oferta de ahorro e inversión para los 20 millones de clientes del banco y acelerando la estrategia de la entidad al diversificar aún más sus ingresos mediante un aumento de alrededor del 20% del negocio por comisiones.

El antiguo RBS espera que la transacción, que se financiará con recursos existentes, impulse el crecimiento de su rentabilidad sobre el patrimonio tangible (RoTE) durante el primer año de propiedad, y que genere una rentabilidad superior a la generada mediante una recompra de acciones.

Asimismo, se espera que la adquisición reduzca el ratio CET1 de NatWest Group en aproximadamente 130 puntos básicos. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre en el verano de 2026.

"La unión de estas dos empresas líderes crea una oportunidad única para ofrecer servicios de planificación financiera, ahorro e inversión a más familias y personas en todo el Reino Unido", Paul Thwaite, consejero delegado de NatWest Group.

