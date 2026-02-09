Musk se centra en construir una ciudad en la Luna para "asegurar el futuro de la civilización":"Es más rápido que Marte"

Los lanzamientos hacia la Luna pueden realizarse cada 10 días y el trayecto dura dos días, lo que otorga una clara ventaja logística frente a los viajes interplanetarios con destino a Marte, que solo pueden programarse cada 26 meses y requieren seis meses de viaje. Basado en esta diferencia clave, Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, anunció un cambio en la estrategia de la compañía, que ahora prioriza la construcción de una ciudad autosostenible en la Luna antes de establecer una colonia en Marte. Según informó el medio, Musk utilizó la red social X, de la que también es propietario, para comunicar que el desarrollo lunar podría concretarse en menos de una década, mientras que la colonización marciana demandaría más de 20 años.

El multimillonario indicó en su publicación que el objetivo inmediato de SpaceX ha evolucionado y que la empresa ha decidido acelerar los esfuerzos hacia la creación de un asentamiento lunar funcional como punto de partida para expandir la presencia humana fuera de la Tierra. Según detalló el medio citado, Musk afirmó: "Para aquellos que no lo sepan, SpaceX ya ha cambiado su enfoque hacia la construcción de una ciudad autosostenible en la Luna, dado que potencialmente podemos lograrlo en menos de 10 años, mientras que Marte llevaría más de 20 años".

El directivo de SpaceX remarcó que la misión central de la compañía no ha cambiado y que hasta el momento continúa orientada, en sus palabras, a “extender la conciencia y la vida tal como la conocemos hacia las estrellas”. En su anuncio público, Musk expuso también argumentos técnicos fundamentales que influyen en la decisión. Explicó que los viajes a Marte están condicionados por la distancia entre los planetas y la dinámica orbital, que permite realizar lanzamientos solo cuando Tierra y Marte están alineados cada 26 meses, propiciando una ventana de oportunidad limitada y una duración de seis meses para llegar.

En contraste, consignó el medio que, según Musk, hacia la Luna se pueden hacer lanzamientos aproximadamente cada 10 días, lo que aumenta la frecuencia de las misiones y permite mayor rapidez en el aprendizaje y en el desarrollo de tecnologías y estructuras necesarias para una ciudad permanente. “Esto significa que podemos iterar mucho más rápido para completar una ciudad en la Luna que una en Marte”, citó el medio respecto a la publicación de Musk.

El empresario sudafricano también abordó los planes futuros de su empresa relacionados con Marte. Aunque la prioridad está puesta en el asentamiento lunar, Musk adelantó que SpaceX mantendrá su intención de instaurar una ciudad autosuficiente en el planeta rojo, cuyas obras prevé iniciar en un plazo de entre cinco y siete años. "SpaceX también se esforzará en construir una ciudad en Marte y ha avanzado que comenzará a hacerlo en unos cinco o siete años", amplió el medio respecto al anuncio de Musk.

Para el fundador de SpaceX, acelerar la creación de una ciudad en la Luna se entiende como el método más eficaz para proteger la continuidad de la civilización humana. Según publicó el medio, Musk concluyó: “Pero la prioridad absoluta es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es la vía más rápida”.

El medio agregó que la posibilidad de realizar lanzamientos frecuentes y rápidos a la Luna representa una ventaja para la experimentación y el perfeccionamiento de tecnologías que luego podrían aplicarse en Marte, donde los desafíos logísticos y temporales son de mayor escala. De acuerdo con la información proporcionada por el propio Musk en X, esta estrategia busca, más allá de los objetivos tecnológicos y comerciales, salvaguardar la supervivencia de la especie humana mediante la expansión hacia el espacio exterior.