Mueren dos soldados tras estrellarse un helicóptero durante un vuelo de entrenamiento en Corea del Sur

Las autoridades suspendieron todas las operaciones de los modelos AH-1S luego del siniestro en Gapyeong, mientras expertos investigan el incidente y el ministro de Defensa prometió recursos totales para esclarecer el origen y evitar tragedias similares

Un alto funcionario militar señaló que la incorporación de dispositivos de grabación en los helicópteros AH-1S puede aportar información clave sobre el reciente accidente durante un vuelo de entrenamiento en Gapyeong. La recuperación y el análisis de estos dispositivos resultan prioritarios para las autoridades, que investigan el siniestro, mientras que la noticia principal radica en la muerte de dos militares surcoreanos tras el impacto de la aeronave en las cercanías de Seúl.

Según inició la agencia surcoreana Yonhap, el accidente se produjo este lunes en un riachuelo a unos 800 metros de la base militar situada en Gapyeong, aproximadamente a 50 kilómetros al noreste de la capital, Seúl. El helicóptero, identificado como un AH-1S Cobra utilizado por las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, se precipitó en torno a las 11:00 horas (hora local), después de haber despegado cerca de 80 minutos antes. Los informes detallaron que la aeronave, en la que viajaban dos soldados, realizaba un vuelo rutinario de instrucción en el momento en que se produjo el incidente.

Los ocupantes, tras el impacto, fueron extraídos del lugar en estado crítico y trasladados de urgencia a un hospital cercano, indicó Yonhap. Pese a los esfuerzos médicos, ambas víctimas fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Las autoridades confirmaron que ni el helicóptero ni la zona circundante sufrieron incendios o explosiones como consecuencia de la caída, un dato que facilita las labores de inspección y preservación de posibles evidencias para la investigación.

Hasta el momento, las causas que originaron la tragedia permanecen indeterminadas. Yonhap reportó que el mando militar local recalcó la presencia de aparatos de grabación a bordo del helicóptero accidentado. Estos registros audiovisuales podrían facilitar la reconstrucción de los hechos y el análisis técnico, elementos cruciales para esclarecer el motivo exacto del incidente. Por esta razón, el Ejército surcoreano decidió suspender de manera temporal todas las operaciones con los modelos AH-1S en servicio, una medida preventiva orientada a evitar potenciales riesgos en lo inmediato mientras continúa la recopilación de datos.

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu Back, actualmente en visita oficial en Arabia Saudí, comunicó por medio de redes sociales su pesar respecto de la tragedia ocurrida en Gapyeong, transmitiendo condolencias a los familiares de los militares fallecidos. Además, el jefe de la cartera de Defensa garantizó que "movilizará todos los recursos posibles para responder al accidente y determinar rápidamente las causas", según recogió la agencia Yonhap. Esta promesa implica una revisión exhaustiva tanto de la flota de helicópteros similar como de los protocolos de seguridad asociados a las misiones de entrenamiento.

El medio Yonhap destacó que la suspensión temporal de vuelos afecta a todas las unidades AH-1S del Ejército, lo que influye en la programación habitual de la fuerza aérea en la región. La medida permitirá centrar recursos en la revisión técnica de las aeronaves y en la investigación de las circunstancias que rodearon la colisión. La decisión refleja una política de máxima cautela luego de incidentes de este tipo, en un contexto en que la capacitación de los pilotos y el mantenimiento de la flota constituyen aspectos centrales para la seguridad militar.

Por otra parte, Yonhap añadió que el lugar donde se produjo el siniestro facilitó las tareas de rescate tras el accidente, dado que el impacto tuvo lugar en un curso de agua y no en zonas urbanizadas o habitadas. Esta situación contribuyó a evitar daños materiales adicionales y la afectación a terceros. Los equipos de emergencia y de investigación permanecen en la zona desde el momento del accidente para recopilar pruebas y documentar los detalles técnicos del hecho.

A raíz de esta tragedia, el foco actual apunta a la pronta recuperación y análisis del dispositivo de grabación del helicóptero, la evaluación del historial de mantenimiento del modelo AH-1S y la revisión de los procedimientos previos al despegue seguidos en esta ocasión. Fuentes militares consultadas por Yonhap aseguraron que estos factores serán evaluados de manera integral para descartar eventuales fallos humanos, mecánicos o de otro tipo.

La secuencia de hechos, la decisión de suspender la operación de todos los helicópteros del mismo modelo y la declaración oficial del ministro de Defensa, según señala Yonhap, revelan la seriedad con que las autoridades surcoreanas abordan la investigación en curso, en busca de evitar la repetición de situaciones similares en el futuro y de reforzar la seguridad de sus operativos militares de adiestramiento.

HelicópteroFuerzas Armadas de Corea del SurMuertes de soldadosGapyeongSeúlAhn Gyu BackYonhapArabia SaudíVuelo de entrenamientoAH-1S Cobra

