McLaren repite el "icónico color papaya" en el MCL40 de la temporada 2026

La nueva decoración del MCL40 debutará oficialmente en la jornada de rodaje promocional de este martes, un día antes del inicio de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, el coche que McLaren empleará en la temporada 2026 mantiene su característica paleta papaya, una seña de identidad que el equipo habitualmente conserva tras conquistar campeonatos en la campaña previa.

En el acto de presentación desplegado en Baréin estuvieron presentes figuras clave de la escudería como Zak Brown, CEO de McLaren; Andrea Stella, director del equipo; los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri; Lou McEwen, directora de marketing; y el ingeniero Rob Marshall. Según consignó el medio, el MCL40 ha sido desarrollado bajo el reglamento técnico revisado establecido para 2026, e integrará detalles en antracita y verde azulado junto al predominante papaya.

McLaren afronta la defensa del Campeonato de Constructores conseguido en 2025 con el británico Lando Norris —vigente campeón del mundo— y el australiano Oscar Piastri, ambos encargados de buscar el éxito en el nuevo monoplaza. El MCL40 ya realizó su primera aparición en pista durante el reciente ‘shakedown’ en Barcelona. El medio subrayó que esta presentación se produce en un contexto de altas expectativas tras los títulos recientes y en un entorno marcado por los cambios normativos que comenzarán a regir en 2026.

Durante la presentación, Zak Brown indicó: “El icónico color papaya sigue presente en el MCL40, ya que mantenemos nuestra tradición de llevar las decoraciones ganadoras del campeonato a la siguiente temporada. El rendimiento en carrera también es una prioridad en el diseño a la hora de explorar vías creativas, y hemos equilibrado la dirección creativa con consideraciones aerodinámicas para crear este llamativo coche para 2026”. Brown enfatizó la importancia de conjugar el legado visual del equipo con la búsqueda de competitividad bajo la nueva normativa, un desafío técnico que afecta a toda la parrilla.

Andrea Stella, responsable técnico de la escudería, mencionó los retos inherentes a la primera temporada con el nuevo reglamento. “Aunque contamos con la ventaja de las lecciones aprendidas de nuestro éxito en los últimos años, toda la parrilla vuelve a empezar desde cero y nuestros logros pasados no cuentan para nada”. Además, Stella resaltó la necesidad de construir desde el primer día: “Nuestro objetivo es empezar con buen pie, y contamos con la mejor combinación de equipo, pilotos, colaboración con Mercedes, socios y aficionados para poder hacerlo. Seguiremos centrándonos en crear las condiciones para tener éxito a medida que nos acercamos a nuestro mayor reto hasta la fecha”.

Lando Norris, quien logró el campeonato de pilotos junto al equipo en la campaña previa, expresó su entusiasmo por continuar compitiendo con la imagen que acompaña sus recientes victorias. “Ganar el campeonato con el equipo con el que he estado desde el principio fue increíble. Llegamos a este año como campeones del mundo y estoy deseando ver lo que podemos conseguir en esta nueva era de la F1”, declaró según reportó el medio.

Oscar Piastri, por su parte, hizo referencia tanto a la nueva normativa como al impulso optimista con el que encara la temporada. “La nueva decoración de nuestro MCL40 es excelente, y es fantástico que hayamos mantenido el diseño con el que ganamos el Mundial en 2025. Siempre es divertido correr en un coche papaya. Gracias a todos los que están en la fábrica, a nuestros aficionados y a nuestros socios por su apoyo”. Piastri añadió: “2026 supone un gran reto con la nueva normativa, aunque afronto el curso con mucha positividad y preparado para esta nueva era. Hemos aprendido mucho del año pasado, así que me siento más fuerte que nunca y estoy deseando ver lo que podemos conseguir este año”.

El medio detalló que desde este miércoles el circuito de Baréin acogerá el primer test de pretemporada, en el que el MCL40 rodará oficialmente por primera vez bajo la nueva configuración. El trabajo conjunto entre McLaren y sus socios, incluida la colaboración tecnológica con Mercedes, sigue siendo un elemento estratégico en la apuesta del equipo por mantener la competitividad y responder a las exigencias técnicas y deportivas que imponen los nuevos reglamentos.

Con la continuidad en el diseño papaya tras conquistar tanto el Mundial de Constructores como el de Pilotos, McLaren refuerza su apuesta por el legado y la tradición como componentes de motivación interna, al tiempo que subraya la necesidad permanente de innovación y adaptación. Según refirió la fuente, la pretemporada de 2026 será clave para medir la capacidad de los equipos para responder a la nueva reglamentación y situarse en posiciones de liderazgo cuando arranque la campaña competitiva.