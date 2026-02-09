Los españoles Davidovich, Munar y Martínez superan sus estrenos en Dallas, Róterdam y Buenos Aires

Pedro Martínez consiguió imponerse ante el argentino Lautaro Midón en la primera ronda del torneo de Buenos Aires, un duelo celebrado en tierra batida en el que el tenista español se mostró sólido al vencer por parciales de 6-4 y 6-1. Este avance destacó entre las actuaciones de los representantes españoles en la jornada, marcada por el debut de varios de ellos en distintos torneos del circuito ATP. El medio detalló que junto a Martínez también participaron Alejandro Davidovich en Dallas y Jaume Munar en Róterdam, quienes lograron superar sus respectivos compromisos iniciales, mientras que Roberto Bautista no pudo avanzar en su estreno competitivo.

Según consignó el medio, en Buenos Aires, Pedro Martínez enfrentó a Lautaro Midón, quien venía de la fase previa, y resolvió el encuentro en dos sets, mostrando eficacia a lo largo del partido sobre arcilla. Este resultado acompañó a los logros de Alejandro Davidovich y Jaume Munar en sus respectivos torneos, consolidando el buen inicio de semana para el tenis español en distintos lugares del circuito internacional.

En el evento de Dallas, disputado en pista dura al aire libre, Alejandro Davidovich se presentó como tercer cabeza de serie y se midió con el estadounidense Zachary Svadja, otro jugador que llegó al cuadro principal desde la previa. Davidovich tuvo que enfrentar una resistencia significativa de Svadja, que luchó en ambos sets, aunque finalmente el español selló su triunfo por 6-4 y 7-6(1). De acuerdo con la información recogida por el medio, este resultado permite a Davidovich avanzar a la siguiente ronda tras un partido exigente en el que debió mantenerse concentrado hasta el final del encuentro.

Mientras tanto, Jaume Munar compitió en Róterdam, donde el torneo se lleva a cabo en pista cubierta. El tenista balear tuvo un comienzo favorable en su choque inaugural contra el noruego Nicolai Budkov Kjaer, quien accedió al torneo mediante una invitación de los organizadores. Munar se mostró superior a su rival durante todo el enfrentamiento, logrando una victoria clara en dos sets por 6-1 y 6-3, según informó el medio. Este resultado reflejó la eficacia del español en condiciones bajo techo y su control sobre el desarrollo del partido.

Por otra parte, Roberto Bautista no pudo acompañar a sus compatriotas en la siguiente fase. El jugador castellonense se enfrentó en la primera ronda de Róterdam al británico Cameron Norrie, quien figura como sexto cabeza de serie del certamen. Tras un primer set equilibrado que se resolvió en el desempate por 7-6(3) a favor de Norrie, Bautista cedió el segundo parcial por 6-1, despidiéndose así del torneo, tal como reportó el medio.

El balance de la jornada inicial para los españoles en los torneos de Dallas, Róterdam y Buenos Aires resultó positivo en la mayoría de los casos, con Davidovich, Munar y Martínez avanzando a las siguientes instancias de sus respectivas competencias. El desarrollo de estas primeras rondas mostró un amplio despliegue del tenis español en superficies y condiciones variadas, desde la pista dura al aire libre en Estados Unidos, hasta la tierra batida sudamericana y la pista cubierta en Europa.

El medio destacó el desempeño de los tenistas españoles en contextos de exigencia y contra rivales que, en su mayoría, provenían de la fase previa o habían accedido mediante invitaciones, lo que ofreció desafíos de diversa índole. El avance en los torneos contribuirá a definir los cruces de las siguientes rondas y mantendrá a los representantes españoles en el foco de estas competiciones internacionales.