Los bots y la IA dominan la vida digital: lo importante de distinguir entre humanos y sistemas automatizados en Internet

La capacidad de la inteligencia artificial para resolver sistemas tradicionales de verificación, como los Captcha, ha disminuido la confianza de los usuarios en la autenticidad de las interacciones digitales, lo que genera preocupación sobre la capacidad de distinguir entre humanos y sistemas automatizados en la red. Frente a este escenario, según reportó Europa Press, la necesidad de herramientas que permitan a las personas demostrar que son usuarios reales en Internet, de forma anónima y privada, se ha convertido en un aspecto central para mantener la integridad y la seguridad en la vida digital.

El uso extendido de la inteligencia artificial y los bots en el entorno online plantea desafíos directos en materias de confianza, seguridad y equidad digital. De acuerdo con Europa Press, la integración de sistemas automatizados ha empezado a dominar actividades esenciales en Internet, como la formación de precios, la disponibilidad de productos, la gestión de reseñas y la generación de contenido, desplazando a los usuarios humanos a un papel secundario y causando incertidumbre, especialmente al realizar compras en línea.

El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), citado por Europa Press, recolectó datos en los que se muestra que, en España, más del 90 por ciento de los usuarios considera segura la compra en línea, aunque cerca del 50 por ciento lleva a cabo sus adquisiciones con ciertas dudas. Además, más del 93 por ciento de los compradores online afirma que solo percibe total seguridad cuando existen garantías claras sobre la autenticidad de los vendedores, la fiabilidad de las operaciones y la protección de sus datos personales, según el informe de indicadores de comercio electrónico de 2025 elaborado por el ONTSI y difundido por el mismo medio.

Esta realidad impulsa la demanda de mecanismos sólidos de verificación y transparencia en Internet, que permitan confirmar si las acciones llevadas a cabo en un sitio web provienen de una persona real o de un sistema automático. En respuesta a esta situación, Tools for Humanity, compañía tecnológica cofundada por Sam Altman, CEO de OpenAI, ha promovido la implantación de soluciones innovadoras a través de su plataforma World, sobre la que Europa Press destaca su papel en la identificación de personas reales en la red.

La herramienta World ID ofrece la posibilidad de que cada usuario verifique que es humano y único en cualquier plataforma o servicio online, sin necesidad de revelar datos personales. Según Europa Press, este sistema aplica tecnologías de anonimización criptográfica, junto con una cámara especial llamada The Orb, que recoge datos biométricos para comprobar la humanidad del usuario. La información recabada se guarda de forma encriptada en la World App, permitiendo que diversas plataformas y aplicaciones confirmen la autenticidad de las personas que acceden a ellas.

La verificación planteada por World es anónima y evita la recolección o almacenamiento de datos de navegación. Este método se apoya en certificar únicamente la condición de ser humano, sin acceso a información personal, como agregó Europa Press. Las aplicaciones de este mecanismo incluyen desde plataformas de citas y comercio electrónico, hasta servicios financieros, posibilitando así la prevención del fraude automatizado desde el primer momento de la interacción.

En el marco del Día del Internet Seguro, que se celebra el 10 de febrero, Tools for Humanity ha advertido sobre el aumento del tráfico automatizado en detrimento de la presencia humana en la red. Tiago Sada, director de producto de la empresa, expuso a Europa Press que, en 2024, el tráfico generado por bots superó al humano por primera vez, representando más de la mitad de todas las solicitudes hechas en Internet.

Sada recalcó que este fenómeno se intensifica en sectores como el comercio electrónico, donde la inteligencia artificial elimina obstáculos que antes requerían meses de trabajo, automatizando procesos en minutos. Según sus declaraciones recogidas por Europa Press, la credibilidad online se ve amenazada a medida que las barreras de entrada bajan y las defensas tradicionales dejan de ser eficaces, por lo que garantizar que cada interacción provenga de una persona real se vuelve esencial para la confianza y la seguridad digital.

Junto con estas observaciones, Tools for Humanity advirtió sobre el surgimiento de plataformas donde los agentes de inteligencia artificial interactúan y crean contenido de forma autónoma, relegando a los usuarios humanos a ser simples espectadores. Europa Press puntualizó que ejemplos como Moltbook ilustran este tipo de espacios, en los cuales los sistemas automáticos generan todas las interacciones y publicaciones.

La empresa enfatizó que la infraestructura digital actual requiere nuevos mecanismos de verificación de humanidad, especialmente cuando tecnologías como la clonación de voz permiten suplantar identidades con apenas unos segundos de audio, acentuando los riesgos de seguridad digital. Según recopiló Europa Press, el conjunto de soluciones propuestas se orienta a garantizar que las experiencias online ocurran entre usuarios auténticos y el contenido provenga realmente de personas, salvaguardando la integridad de las plataformas y los derechos de los usuarios.

Entre los casos de uso más destacados, Europa Press enumeró la validación de reseñas en sitios de comercio electrónico, la legitimidad de perfiles en aplicaciones de citas y la detección y prevención del fraude financiero digital. Todas estas soluciones contribuyen a reforzar la confianza en un ecosistema online cada vez más invadido por la automatización y la inteligencia artificial, donde la distinción entre humanos y sistemas automáticos ya resulta difusa para gran parte de los usuarios.