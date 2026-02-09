Lista completa de los triunfadores de la gran noche del cine catalán, los Premios Gaudí

Un año más, y a tan solo 20 días de acoger la 40ª edición de los Goya, la ciudad de Barcelona se ha vestido de gala para celebrar la gran fiesta del cine catalán, los Premios Gaudí de la Academia de Cine de Cataluña en el imponente escenario del Teatro del Liceo. Con la participación de Nora Navas, Carla Quílez, María Molins, María Arnal y Laura Weissmahr como presentadoras de la gala, 'Romería' de Carla Simón, con 13 nominaciones, 'Sirat' de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda' de Eva Libertad, con 10, se postulaban como las favoritas de la noche. Por su parte, la actriz Sílvia Munt recibía muy emocionada y agradecida ante el público allí presente el premio de honor-Miquel Porter.

Finalmente, 'Frontera' de Judith Colell se hacía con el Premio Gaudí a mejor película -además del Premio especial del público- mientras que 'Sirat' se hacía con el premio a Mejor película en lengua no catalana. Por su parte, Mario Casas, pura elegancia con un total look black y sin rastro de la frondosa barba que ha lucido en los últimos tiempos por exigencias del guión, recibía el premio a mejor protagonista masculino por 'Molt Lluny' confirmando que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

En la categoría de Mejor Actriz ha sido Ángela Cervantes quien se ha llevado el galardón, cogiendo carrerilla como gran favorita para los Goya. 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay y Eduard Sola, se llevaba el premio al mejor guion original, a mismo tiempo que Eva Libertad recibía el premio a la mejor dirección por 'Sorda', y 'Sirat' el de dirección artística.

La actriz Bruna Cusí ganaba el premio a Mejor Actriz Secundaria por 'Frontera', y Llúcia Garcia se hacía con el de Mejor Actriz Revelación por su papel protagonista en la película 'Romería', mientras el equipo de 'De sucre' ganaba el premio a Mejor Cortometraje, Albert Serra y Artur Tort con el de Mejor Montaje por 'Tardes de soledad', y Mercè Paloma el de Mejor Vestuario por 'Frontera'.

Entre los asistentes, numerosos rostros conocidos, como Enric Auquer, María Ripoll, Eduard farelo, Aimar Vega, Mariona Terés, Moha Amazian, Carlos Cuevas, Leticia Dolera -que acaparó todas las miradas con un escotado diseño satinado rojo de tirante espaguetti-, Aixa Villagran, Secun de la Rosa, Miki Esparbé, Álvaro Cervantes, Irene Montalá o Natalia de Molina, rompedora con un ajustado diseño de efecto piel en color burdeos.

Una de las parejas de la noche, la formada por Marc Clotet y Natalia Sánchez, que brilló con luz propia con un sofisticado diseño negro de manga larga, cuello a la caja, hombreras estructuradas, y drapeado a la cintura.