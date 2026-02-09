ISE 2026 cierra una nueva edición con más de 92.000 asistentes y reúne la última tecnología audiovisual para empresas

La feria tecnológica Integrated Systems Europe (ISE) 2026 ha cerrado sus puertas congregando a 92.170 asistentes de todo el mundo, con las últimas tecnologías de pantalla, visualización y audio para entornos B2B.

Un año más, ISE ha batido récord de asistencia, con un 8 por ciento más de visitantes que en la edición de 2025, los cuales han podido visitar un total de 1.751 expositores, incluyendo 323 expositores que han participado en la feria por primera vez, todo ello en una superficie de 101.000 m2, siendo la más grande de sus ediciones.

De entre las distintas propuestas mostradas en el marco de la feria, los asistentes han podido conocer de cerca múltiples tecnologías, incluyendo todo tipo de pantallas para publicidad, transparentes, con fondo o con grandes tamaños, así como pantallas interactivas para el sector educativo, soluciones para reuniones o equipos de audio y de iluminación.

Esto ha sido de la mano de empresas como LG, Samsung, Sony y TCL, además de otras como HP Poly, quienes han mostrado sus últimas novedades en el marco de tecnología enfocada a entornos comerciales de 'retail', así como sectores de empresa, educativos y de producción audiovisual.

PANTALLAS 3D CON FONDO, TRANSPARENTES Y DE GRAN TAMAÑO

Durante la feria, ha destacado la participación de compañías como Samsung con sus nuevas pantallas Spatial Signage, una solución de señalización digital que ofrece una experiencia inmersiva gracias a la tecnología patentada 3D Plate.

En la práctica, estas pantallas crean una sensación de profundidad espacial mediante un panel LCD acompañado de la lámina 3D plate, que permite mostrar imágenes nítidas en 2D y añade al mismo tiempo una profundidad 3D de aspecto natural, aunque mantiene el formato fino de pantalla y no requiere utilizar equipos adicionales como gafas 3D.

Esta solución está pensada para comercios minoristas, así como para el sector del lujo o museos, ya que resalta automáticamente el contenido que aparece en pantalla. El acabado se completa con un panel antirreflejos que garantiza una buena visibilidad en entornos de iluminación intensa.

Así, su diseño se asemeja al de una pantalla habitual, con un perfil ultrafino de 52 mm y un peso que asciende a los 49 Kg para la versión de 85 pulgadas, que ya está disponible a nivel global, aunque la compañía también ha mostrado versiones más reducidas en 55 y 32 pulgadas que llegarán próximamente.

También para tiendas, ha mostrado las pantallas Color E-Paper que, con consumo de energía casi cero gracias a su sistema de tinta electrónica, estarán disponibles en nuevos tamaños más reducidos.

Más allá de la cartelería, Samsung también ha contado con nuevas pantallas de gran formato, como la señalización Micro RGB de 130 pulgadas (modelo QPHX). Siguiendo esta línea, el 'stand' ha incluido una muestra de The Wall All-in-One de 108 pulgadas y resolución 2K, que permite simplificar la instalación de pantallas LED de gran formato, con un diseño más compacto basado en paneles divididos.

Samsung ha cerrado su muestra en ISE con su prototipo mejorado de pantalla transparente micro LED, que cuenta con más brillo a la hora de mostrar imágenes, con hasta 600 nits de brillo máximo, al tiempo que se muestra más transparente para dejar ver objetos expuestos detrás.

TCL, por su parte, también ha participado en ISE reforzando su apuesta B2B con nuevas soluciones de señalización digital y pantallas LED comerciales. Como ha señalado al respecto el director y responsable del negocio de Comercial Display y B2B de TCL, Francisco J.García, la tecnológica ha apostado por expandir sus soluciones B2B ofertándolas inicialmente en España y Portugal y, próximamente, en el resto de Europa.

Esta incursión en el sector B2B en Europa pretende extender las capacidades de la marca del usuario final al cliente de empresa y, según J.García, "ahora es el momento". Así, ha remarcado que hace cinco años TCL apenas estaba en España, "ahora es el número tres y queremos repetir la historia con B2B", ha matizado.

En este marco, TCL ha presentado una nueva generación de soluciones de señalización digital y pantallas LED comerciales orientadas a entornos profesionales de alta exigencia, bajo su submarca TCL Professional y sus tecnologías desarrolladas por TCL CSOT, que ya están disponibles en escenarios de alta exigencia como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

En señalización digital, destaca la serie TMN, una gama premium de gran formato con tamaños de 32 a 115 pulgadas, diseño ultrafino, resolución 4K, alto brillo y amplia cobertura cromática, pensada para aplicaciones corporativas y comerciales de alto nivel. Para exteriores, TCL introduce la TH55HO, una pantalla de alto brillo que alcanza los 4.000 nits diseñada para garantizar visibilidad y durabilidad en condiciones ambientales exigentes.

Siguiendo esta línea, también ha presentado sus últimas soluciones de pantalla LED comerciales orientadas a un rendimiento visual superior, con una relación de contraste de hasta 37.500:1, profundidad de color de 24 bits y hasta 16,77 millones de niveles de gris. Durante este año ampliará su catálogo de opciones de gran tamaño con pantallas LED All-in-One de gran formato, cuyas características se han mostrado en el stand con un ejemplo de 163 pulgadas.

SEÑALIZACIÓN INTERACTIVA 3D

Por su parte, además de mostrar su nueva serie BZ-P de pantallas profesionales BRAVIA y la serie Crystal LED S, Sony también ha acaparado las miradas de la feria con su nuevos sistema inmersivo de realidad espacial SRD, desarrollado en colaboración con el Starkit de Ameria.

Concretamente, se trata de una solución que aprovecha el potencial de la visualización 3D inmersiva en la pantalla Spatial Reality Display de Sony que, sin necesidad de utilizar gafas, muestra contenido 3D realistas. Asimismo, se acompaña de una tecnología de control por gestos, que permite a los usuarios interactuar con el contenido 3D de la pantalla.

De esta forma, está pensado para casos de uso en museos o tiendas, en los que los usuarios puedan ver objetos, por ejemplo, prendas de topa o esculturas, e interactuar de forma inmersiva, ya sea aumentando los objetos con las manos y girándolos en una perspectiva de 360 grados, todo ello con las manos, pellizcando con el pulgar y el índice.

Esto es posible gracias a los sensores Intel RealSense integrados, situados en un soporte especialmente diseñado que se alinea perfectamente con el SRD de Sony, lo que permite una instalación plug-and-play.

INNOVACIONES PARA VOZ Y VIDEOLLAMADAS

HP Poly es otra de las tecnológicas que ha acudido a este encuentro, con una nueva familia de auriculares con cable USB diseñados para ofrecer un audio fiable y nítido en entornos de trabajo híbridos, HP Poly Mission Series.

Estos auriculares incorporan cancelación de ruido basada en IA, además de audio super wideband, que ofrece un sonido avanzado para la transmisión de voz. Así, la familia cuenta con las versiones 400 Series, 600 Series y 800 Series.

En lo relativo al vídeo, la compañía ha presentado la barra de vídeo HP Poly Studio V12 y el dock HP Thunderbolt 4 180W G6, que "redefinen" la experiencia Bring Your Own Device (BYOD). Además de lanzar la solución de comunicaciones por vídeo 3D realista impulsado por IA, HP Dimension con Google Beam (anteriormente Project Starline).

Por su parte HP Poly VideoOS 5.0, actualiza la plataforma con Android 13 e introduce mejoras como el encuadre inteligente de cámara, el bloqueo de ruido mejorado mediante IA y mezcla de audio multimicrófono, además de ampliar el soporte del ciclo de vida de las soluciones de video de nueva generación de HP Poly.

Con todo ello, ISE regresará en 2027, con una nueva edición que se celebrará del 2 al 5 de febrero en Fira de Barcelona Gran Via para continuar mostrando la innovación en este ámbito.