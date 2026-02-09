Agencias

Fuerzas de EEUU se incautan de un petrolero de la 'flota fantasma' rusa con petróleo venezolano en el Índico

Estados Unidos ha informado este lunes de que se ha incautado de un petrolero incluido en su listado de sanciones 'Aquila II' cuando navegaba por aguas del océano Índico. El buque está incluido en el listado de la 'flota fantasma' rusa publicado por Washington y partió el 3 de enero de Venezuela.

"Durante la pasada noche las fuerzas militares estadounidenses han realizado una intercepción y abordaje del 'Aquila II' sin incidentes en la zona de responsabilidad del Mando Indo-Pacífico", ha indicado el Departamento de Defensa en redes sociales.

El mensaje subraya que "cuando el Departamento de Guerra dice cuarentena, es de verdad". "Nada para al Departamento de guerra en la defensa de nuestra Patria, incluso en océanos que están en la otra punta del mundo", ha advertido.

El petrolero "incumplió la cuarentena de buques sancionados impuesta por el presidente (Donald) Trump en el Caribe". "Huyó. Lo seguimos. El Departamento de Guerra lo ha seguido y cazado desde el Caribe hasta el océano Índico", ha relatado.

El Departamento desataca que "ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad para imponer su voluntad en cualquier parte". "Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas os encontrarán y harán justicia. Os quedaréis sin combustible mucho antes de que consigáis dejarnos atrás", ha subrayado antes de proclamar su "dominio marítimo global".

El barco, con bandera griega y panameña, "está implicado en la exportación de petróleo crudo ruso sancionado desde los puertos del mar Negro, el mar Báltico y la región del Pacífico", según la base de datos de sanciones estadounidense.

El 'Aquila II' es uno de los 16 petroleros que partieron de Venezuela a pesar del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y partió el 3 de enero con crudo venezolano bajo un nombre falso, el 'Cape Blader', siempre según Washington.

