Europa notifica 7.655 casos sospechosos de sarampión en 2025, un 78% menos que el año anterior

Ocho de cada diez personas diagnosticadas con sarampión en 2025 no habían recibido inmunización previa, según datos preliminares reportados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Este organismo señaló que la mayoría de los contagios registrados durante el año tuvo lugar entre niños menores de cinco años y adolescentes, lo que pone de manifiesto la persistente vulnerabilidad de estos sectores ante la enfermedad. El informe mensual del ECDC detalló que, aunque las cifras evidencian una reducción en el número total de casos respecto al año anterior, la incidencia sigue teniendo un alcance considerable en el continente europeo.

De acuerdo con el ECDC, las autoridades sanitarias de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo notificaron en 2025 un total de 7.655 casos sospechosos de sarampión, lo que implica una caída del 78 por ciento en relación con los 35.212 casos reportados en 2024. Pese a esta disminución, el organismo resaltó que el número de infecciones en 2025 casi duplicó los 3.973 casos que se registraron en 2023. El mismo informe reconoció que el sarampión representa un problema persistente en la región, en buena parte por la insuficiencia de coberturas de vacunación.

El ECDC confirmó mediante pruebas de laboratorio 5.762 casos, es decir, el 75,3 por ciento del total notificado. En la distribución por países, Rumanía concentró el mayor volumen con 4.198 episodios sospechosos, de los cuales 2.971 se confirmaron. Francia ocupó el segundo lugar con 877 notificados y 774 confirmados, seguidos por Países Bajos con 534 (379 confirmados), Italia con 529 (497 confirmados) y España con 426 (217 confirmados). En conjunto, estos cinco países representaron la mayoría de los casos detectados, según consignó el ECDC en su último balance epidemiológico.

En relación con la edad de los afectados, el informe mensual identificó que 3.072 de los casos correspondieron a niños menores de cinco años, lo que constituye el 40,1 por ciento, y 2.674 eran adolescentes o adultos de quince años en adelante, es decir, un 34,9 por ciento. Las tasas de notificación alcanzaron sus máximos en lactantes menores de un año con 261,6 casos por cada millón de habitantes, así como en niños de uno a cuatro años con una incidencia de 127,4 casos por millón, reveló el ECDC.

El análisis del estado de inmunización mostró que, de 7.210 personas de las cuales se registraron datos completos, 5.764 —el 79,9 por ciento— no habían sido vacunadas contra el sarampión. Otras 743 personas, equivalentes al 10,3 por ciento, solo habían recibido una dosis; 571, un 7,9 por ciento, contaban con dos o más dosis; y el 1,7 por ciento fueron vacunadas con un número indeterminado de dosis.

En el balance presentado por el ECDC, se informó que ocho personas fallecieron tras contraer la enfermedad durante 2025: Francia notificó cuatro de estas muertes, Rumanía tres y Países Bajos una. En términos de origen de los contagios, del total de personas infectadas, el 25,5 por ciento —1.949 casos— adquirieron el virus en su propio país. En contraste, 578 episodios —7,6 por ciento— estuvieron relacionados con infecciones importadas desde el exterior, mientras que 227, correspondientes al 3 por ciento, se asociaron a cadenas de transmisión locales vinculadas a casos importados. El 64 por ciento restante, es decir, 4.901 personas, tuvo un origen desconocido, según el desglose del reporte.

A pesar de la oscilación en la proporción de casos importados según el país, el ECDC subrayó que la mayoría de los afectados se contagiaron por transmisión comunitaria interna, lo que confirma la presencia activa del virus en distintas poblaciones dentro del continente.

El informe destacó la relevancia de las campañas de vacunación como herramienta principal para contener la propagación del sarampión. El ECDC recomendó lograr al menos un 95 por ciento de cobertura vacunal con dos dosis entre la población objetivo para prevenir brotes y ofrecer protección a los grupos más expuestos, como niños pequeños imposibilitados de recibir la vacuna y personas con contraindicación médica. La directora del programa de enfermedades inmunoprevenibles, Sabrina Bacci, afirmó que "estas cifras demuestran que los casos de sarampión siguen siendo preocupantemente altos a pesar de un descenso significativo durante el último año. Europa debería liderar la eliminación del sarampión a nivel mundial. Disponemos de una vacuna altamente eficaz y segura, así como del conocimiento, los recursos y algunas de las herramientas de vigilancia más robustas para controlar eficazmente esta enfermedad prevenible", según reportó el ECDC.

Bacci también señaló que la vacunación es, además de una medida de protección individual, un ejercicio de solidaridad colectiva, e invitó a adolescentes y adultos a comprobar si cuentan con el esquema inmunitario completo, dado que la identificación y vacunación de los grupos que aún no han sido inmunizados representa un paso necesario para frenar el avance del virus.

En lo que respecta a la rubéola, el informe del ECDC registró 105 casos en 2025 entre los países de la UE y del EEE, de los cuales 15 obtuvieron confirmación por laboratorio. No se reportaron fallecimientos vinculados a este virus en el periodo considerado. España reportó dos episodios sospechosos y uno confirmado mediante pruebas. Polonia concentró la mayoría de los casos, con 85 notificados, mientras que Alemania y Suecia reportaron ocho y cuatro, respectivamente. Estos tres países representaron conjuntamente el 92,4 por ciento de todos los reportes de rubéola en la región. No obstante, el ECDC sugirió interpretar con cautela los registros de Polonia, puesto que solo tres de los 85 casos fueron confirmados en laboratorio. Paralelamente, 21 países no notificaron ningún caso de rubéola; entre ellos figuran Croacia, Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, Hungría, Países Bajos y Portugal.

El ECDC puntualizó que la rubéola se caracteriza por su alta transmisibilidad. Aunque la mayoría de los episodios resultan en una sintomatología leve y una erupción cutánea, el organismo alertó sobre el riesgo significativo de malformaciones congénitas si la infección ocurre en mujeres embarazadas, en especial durante el primer trimestre. El síndrome de rubéola congénita incluye anomalías cardíacas, neurológicas, visuales y auditivas. Frente a este panorama, el organismo propuso mantener una cobertura de vacunación superior al 95 por ciento en, al menos, una dosis, en todos los grupos poblacionales como medida para suprimir la circulación del virus.

Para reforzar la contención tanto del sarampión como de la rubéola, el ECDC recomendó a las autoridades nacionales poner especial énfasis en cerrar las brechas de inmunización, sincronizar la administración puntual de las vacunas a los niños según los calendarios nacionales, e identificar a colectivos susceptibles como adolescentes y adultos jóvenes no inmunizados. Según publicó el ECDC, también se requiere fortalecer la calidad de la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, principalmente en cuanto a detección temprana, diagnóstico y manejo de brotes.

Otra recomendación consistió en incrementar la sensibilización del personal sanitario sobre la importancia de verificar la situación vacunal de sus pacientes y de mantenerse a sí mismos correctamente inmunizados. Además, el ECDC sugirió promover estrategias específicas de comunicación para aumentar la aceptación y el uso de las vacunas, y analizar los factores que dificultan una adecuada cobertura. Finalmente, el informe abogó por eliminar barreras estructurales que obstaculizan el acceso a la inmunización en poblaciones vulnerables, con el objetivo de reducir las desigualdades en salud en toda la región.