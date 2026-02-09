El Palacio de Buckingham expresa su disposición a apoyar la investigación contra Andrés por el caso Epstein

En las recientes publicaciones asociadas al caso Epstein, surgieron imágenes en las que Andrés Mountbatten-Windsor aparece arrodillado junto a una mujer no identificada dentro de lo que se presume es la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York, según verificaciones realizadas por BBC Verify. El hecho representa un nuevo capítulo en las investigaciones que vinculan al exmiembro de la familia real británica con el entorno del fallecido multimillonario estadounidense. Según consignó Europa Press, el Palacio de Buckingham informó este lunes su disposición a colaborar con cualquier pesquisa que se inicie contra Andrés, quien fue despojado formalmente de su título de príncipe por el rey Carlos III en noviembre del año pasado.

Un portavoz oficial detalló a Europa Press que, de establecer contacto la Policía del Valle del Támesis, el palacio brindará todo el apoyo necesario acorde al protocolo. Recalcó además que corresponde a Andrés responder directamente a las acusaciones relacionadas con su relación con Epstein. El mismo portavoz subrayó la "profunda preocupación" del monarca ante los señalamientos que pesan sobre la conducta de su hermano, insistiendo en que tales hechos han motivado respuestas y medidas "sin precedentes" dentro del seno de la realeza. El vocero reiteró además el compromiso continuo de Carlos III y de la Casa Real con las personas afectadas por abusos, al afirmar: "Como hemos dicho anteriormente, sus majestades han estado, están y seguirán estando con las víctimas de cualquier tipo de abuso".

El despliegue de nuevos documentos judiciales suma presión al contexto ya complejo que enfrenta Andrés desde hace varios años. El exmiembro de la familia real, cuya participación en la vida pública fue fuertemente restringida en 2019, sostiene su inocencia y ha negado reiteradamente cualquier vínculo impropio con Epstein o con delitos asociados al tráfico y abuso de menores.

El monarca británico, Carlos III, retiró de forma oficial el tratamiento de Alteza Real y el título de príncipe a su hermano Andrés el 3 de noviembre, motivado por la persistencia de acusaciones y sospechas sobre los lazos de este último con Epstein. Este ajuste en el estatus real marcó un hito en la historia contemporánea de la monarquía del Reino Unido, así como en la gestión institucional de escándalos vinculados a figuras públicas.

Jeffrey Epstein fue detenido en julio de 2019 acusado de abuso sexual y tráfico de menores, crímenes cometidos en los primeros años del siglo XXI. La investigación reveló que Epstein había establecido una red de captación y explotación de decenas de niñas, logrando relacionarse incluso con influyentes figuras globales como Bill Clinton y Donald Trump. Epstein fue hallado muerto en su celda bajo circunstancias que la autoridad atribuyó al suicidio.

Desde el inicio del caso judicial contra Epstein, las consecuencias han alcanzado a varios de sus allegados y conocidos. Andrés Mountbatten-Windsor, cuya imagen pública quedó gravemente afectada, ha afrontado una creciente presión mediática y social, intensificada tras la publicación de nuevos documentos y fotografías asociadas a los escenarios de los presuntos delitos.

El Palacio de Buckingham, a través del portavoz consultado por Europa Press, ha insistido en la disposición de la institución real a cooperar con las investigaciones que las autoridades consideren necesarias. El representante puntualizó que toda indagatoria debe recaer directamente sobre Andrés, quien concentra las interrogantes derivadas del caso.

Las declaraciones provenientes del palacio responden a un clima de alta expectación respecto al futuro judicial de Andrés y al posicionamiento de la monarquía en materia de transparencia, rendición de cuentas y respaldo a las víctimas.

Entre los documentos recientes que han salido a la luz figuran imágenes que sitúan a Andrés en contextos privados dentro de las residencias de Epstein. Los informes publicados por BBC Verify sitúan el centro de atención en el análisis de dichas fotografías, considerando la ubicación y la identificación de los participantes, un aspecto central en las pesquisas abiertas.

Las actuaciones oficiales y la respuesta de la familia real británica se han reforzado a raíz de estos hechos, con la remoción de títulos y la reafirmación del apoyo institucional a aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de abuso. Tal como reportó Europa Press, las acciones emprendidas por el rey Carlos III han buscado distanciar a la Corona del escándalo y garantizar respuestas concretas ante las demandas de justicia y responsabilidad.