El hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa denuncia su "secuestro" horas después de su excarcelación

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa habría sido "secuestrado" este domingo, apenas horas después de su excarcelación, según han denunciado su hijo, Ramón Guanipa; su partido político, Primero Justicia, que ha apuntado a las autoridades venezolanas, y la líder opositora María Corina Machado, aliada cercana de Guanipa.

"Denunciamos que un grupo de personas armadas han interceptado y secuestrado a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Simbol", reza un mensaje publicado en la cuenta de X del propio dirigente opositor firmado por su hijo Ramón en el que se exige "fe de vida inmediata y su liberación".

A su vez, Primero Venezuela ha citado la publicación y se ha hecho eco de lo sucedido, afirmando que su líder nacional ha sido "secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura".

"Hacemos responsables a (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez, (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez y (ministro de Interior) Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo", ha denunciado la formación, que ha realizado un llamamiento "a la comunidad internacional para la liberación inmediata de Juan Pablo Guanipa y que cese de manera inmediata e incondicional la persecución a la disidencia".

También la opositora María Corina Machado ha abordado la supuesta captura de Guanipa, agregando a lo manifestado por el hijo y el partido del mismo que los hechos han tenido lugar en la urbanización Los Chorros de Caracas, a donde se desplazaron "hombres fuertemente armados, vestidos de civil, (que) llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron". "Exigimos su liberación inmediata", ha agregado, si bien no ha aludido a las autoridades como sí lo ha hecho Primero Justicia.

La denuncia ha llegado apenas unas horas después de que Ramón Guanipa anunciara la excarcelación de su padre, celebrando que estuviera "en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueves meses" detenido.

El exgobernador de Zulia Juan Pablo Guanipa es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir.

Guanipa pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y hasta que fue detenido, hecho que su familia ha calificado de "secuestro político".

Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa --quien era director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo-- fue arrestado en septiembre de 2024.

