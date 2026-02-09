El FC Barcelona convoca sus elecciones a la presidencia el 15 de marzo

El proceso para la asignación de integrantes de la Junta y de la Mesa Electoral concluirá el 12 de febrero, según detalló la convocatoria oficial difundida por el FC Barcelona. En esa fecha, se realizará un sorteo público que dará lugar a la conformación de estos órganos que regularán el desarrollo de las elecciones a la presidencia del club. Con el anuncio de este lunes, el club azulgrana pone en marcha el proceso electoral que finalizará el 15 de marzo, día en que los socios y socias deberán elegir al nuevo presidente en una jornada que no contempla la opción de votar por correo.

De acuerdo con la información publicada por el FC Barcelona, el próximo 15 de marzo se celebrarán las decimoquintas elecciones presidenciales de la entidad desde 1953, año en que se llevaron a cabo los primeros comicios abiertos solo a socios varones. Esta será la novena ocasión en que se aplicará el sufragio universal, permitiendo tanto a hombres como a mujeres socios ejercer su derecho al voto para decidir el futuro de la institución deportiva. El club explicó que en esta oportunidad no se recurrirá al voto por correo, un procedimiento que solo estuvo vigente durante las elecciones de 2021, de manera excepcional y condicionada por la pandemia de COVID-19. El anuncio oficial de la convocatoria establece el calendario que regirá todas las fases del proceso electoral.

El medio consignó que la Junta Directiva tiene programada una sesión ordinaria este lunes desde las 10.00 horas, espacio en el que se formalizarán las dimisiones de los directivos interesados en competir por la presidencia. Entre ellos figura el actual presidente, Joan Laporta, quien ya había anunciado su deseo de optar de nuevo al cargo. El calendario electoral estipula que, tras el sorteo para designar los miembros de la Junta y la Mesa Electoral, el acto de constitución de estos órganos tendrá lugar el 13 o 14 de febrero. A partir del 15 de febrero, quienes deseen postularse podrán solicitar las papeletas de apoyo requeridas para formalizar sus candidaturas.

La exposición del censo electoral, con la publicación del listado de socios y socias habilitados para votar, se desarrollará entre el 15 y el 19 de febrero, según informó FC Barcelona. Durante los días 20 al 22 de febrero, se recibirán reclamaciones sobre el censo, tras lo cual se aprobará el registro definitivo. Posteriormente, entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, los posibles candidatos deberán presentar sus propuestas, apoyadas por al menos el 50% de los compromisarios que conforman la Asamblea, de acuerdo con las bases publicadas. Entre el 3 y 5 de marzo, el club procederá al recuento de papeletas y posteriormente proclamará oficialmente a las personas candidatas que hayan reunido el respaldo necesario.

La campaña electoral se desarrollará entre el 6 y el 13 de marzo, periodo en el cual los candidatos podrán exponer sus propuestas a los socios y socias del club. La convocatoria establece una jornada de reflexión el 14 de marzo, previa a la cita con las urnas del día 15. El club ha dispuesto la habilitación de cinco puntos de votación distribuidos en las cuatro demarcaciones catalanas —Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona—, así como en el Principado de Andorra, para facilitar la participación de los socios en esta consulta. Según publicó el FC Barcelona, el censo será universal, lo que permitirá a los socios y socias ejercer su derecho al voto en cualquiera de los puntos electorales, independientemente de su localidad de residencia.

La organización de estas elecciones subraya la intención de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso interno más relevante del club. Las normativas aprobadas y el calendario previsto buscan que la participación sea accesible y ordenada, dentro del marco tradicional del club, aunque sin la opción de voto por correspondencia que rigió durante la pandemia. La magnitud de la cita, como recordó la entidad, radica en que se trata de un acontecimiento clave para definir el rumbo de una de las instituciones deportivas con mayor membresía en el mundo y con una amplia base social repartida por varias regiones.

El proceso electoral culminará con las votaciones del domingo 15 de marzo y la posterior proclamación del nuevo presidente y su junta, marcando una nueva etapa en la dirección del FC Barcelona.