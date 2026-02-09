El ECDC notifica 5 bebés hospitalizados en España tras consumir productos de nutrición contaminados con cereulida

El ingrediente identificado como contaminado es el aceite de ácido araquidónico (ARA), un suplemento de omega 6 utilizado en la elaboración de productos de nutrición infantil, de acuerdo con lo señalado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). El ECDC detalló que las investigaciones realizadas tras la detección de varios episodios de intoxicación llevaron a notar la presencia de la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, en este componente específico. La noticia principal gira en torno a la hospitalización y posterior alta médica de cinco bebés en España, quienes consumieron productos infantiles asociados a esta contaminación con cereulida.

Según informó el ECDC, las autoridades sanitarias en España reportaron un total de ocho casos en los que menores experimentaron vómitos, todos con antecedentes de haber ingerido alimentos infantiles fabricados con lotes potencialmente comprometidos. Si bien cinco de los niños requirieron atención hospitalaria, otros tres no necesitaron asistencia médica en centros hospitalarios. El mismo organismo europeo aclaró que, pese a las sospechas iniciales, hasta ahora no se ha confirmado en laboratorio la presencia de la toxina en ninguno de los casos sospechosos.

El medio ECDC precisó que, además de los episodios registrados en España, existió un seguimiento minucioso de notificaciones adicionales de posibles intoxicaciones, aunque no resultó posible establecer una relación causal definitiva entre los síntomas observados y el consumo de los lotes de alimentos contaminados. Según publicó el ECDC, los cuadros clínicos referidos incluyen síntomas como náuseas, vómitos y episodios de diarrea, que corresponden al efecto conocido de la toxina cereulida generada por la bacteria Bacillus cereus.

El ECDC reportó anteriormente la adopción de medidas preventivas que incluyeron la retirada de diversos productos de nutrición infantil en el mercado europeo, en respuesta al riesgo detectado. Estas acciones de retirada preventiva comenzaron en diciembre del año pasado y afectaron tanto a productos distribuidos en España como a artículos de varias marcas en otros países europeos, según consignó el organismo. Las investigaciones posteriores apuntaron al aceite de ácido araquidónico como la fuente de la contaminación.

El ECDC indicó que las empresas afectadas por la investigación procedieron a retirar de circulación los lotes de productos en los que el aceite de ARA figuraba como ingrediente, en un intento de controlar la propagación de la toxina y resguardar la salud de los consumidores más vulnerables, en este caso, los bebés y niños pequeños. Desde que se adoptaron estas medidas, los controles sobre los ingredientes y los productos finales han continuado para asegurar que no persistan riesgos en los productos distribuidos en el mercado.

Sobre los lotes afectados y el alcance de la retirada, el ECDC detalló que la actuación preventiva comprendió varias marcas comerciales, lo cual reitera la relevancia del episodio en el ámbito de la seguridad alimentaria infantil en Europa. Aunque hasta la fecha los análisis laboratoriales no han confirmado casos positivos de intoxicación por cereulida en España, la vigilancia sanitaria permanece activa, mientras prosiguen los estudios y monitoreos sobre productos que contienen aceite de ácido araquidónico.

La toxina cereulida es conocida por su capacidad para provocar trastornos gastrointestinales de aparición rápida, y su asociación a la bacteria Bacillus cereus refuerza la importancia de los controles en la cadena de producción de alimentos infantiles. El ECDC enfatizó que los síntomas detectados—náuseas, vómitos y diarrea—pueden presentarse tras la ingesta de alimentos contaminados, aunque los casos informados en España evolucionaron favorablemente, permitiendo el alta médica a los cinco menores que fueron hospitalizados.

Finalmente, el organismo europeo de control y prevención reiteró la necesidad de mantener la notificación y el seguimiento de cualquier sospecha de intoxicación alimentaria relacionada con productos de nutrición infantil, al tiempo que continúa el trabajo coordinado con autoridades nacionales y empresas del sector para prevenir nuevos episodios. El ECDC destacó que el proceso investigativo sigue abierto, a la espera de obtener mayores certezas sobre la posible relación entre los casos detectados y el consumo de los lotes afectados.