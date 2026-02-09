Agencias

Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a servicios rivales de IA

Guardar

La Comisión Europea ha acusado a Meta de violar las reglas europeas de competencia por las trabas que el gigante tecnológico pone en el acceso a su plataforma de mensajería WhatsApp por parte de proveedores rivales de Inteligencia Artificial (IA), por lo que reclama cambios inmediatos a la compañía que eviten "daños graves e irreparables" en el mercado europeo.

Según ha informado Bruselas, existe una "necesidad urgente" de que la compañía tome medidas de protección por el "riesgo de daños graves e irreparables a la competencia", ya que las prácticas de Meta pueden generar barreras de entrada y expansión de rivales y "marginar irreparablemente" a los proveedores terceros de menor tamaño.

El caso se remonta a diciembre del pasado año, cuando los servicios comunitarios iniciaron una investigación formal para aclarar si la nueva política de Meta impedía a los proveedores de IA comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas 'WhatsApp Business' si la IA es el servicio principal que ofrecen estas empresas a sus clientes.

Con esta práctica, anunciada en octubre del pasado año pero en plenamente en vigor desde el 15 de enero de este año, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es la propia herramienta de Meta, lo que supone que sus competidores quedan excluidos.

El Ejecutivo comunitario ha remitido por tanto un pliego de cargos a la compañía advirtiendo de que esta política supone una violación de las reglas de competencia de la Unión Europea y pide cambios inmediatos para revertir la situación, mientras prosigue formalmente la investigación, para la que no hay un plazo establecido de conclusión.

"No podemos permitir que compañías tecnológicas dominantes aprovechen ilegalmente su posición para obtener una ventaja injusta", ha avisado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien define las "increíbles innovaciones" que ofrece la IA a los consumidores como un "terreno vibrante" en el que hay que actuar "con rapidez" ante la sospecha de irregularidades.

En este sentido, Ribera ha apuntado que la necesidad de reaccionar con celeridad ha llevado a Bruselas a "considerar imponer rápidamente medidas" a Meta, con el objetivo de "preservar el acceso de competidores a WhatsApp" mientras avanza la investigación en curso y evitar así "daños irreparables" en la competencia en la Unión.

La remisión a Meta del pliego de cargos no prejuzga el resultado de la investigación en marcha, según indican fuentes comunitarias, que precisan también que el procedimiento cubre todo el Espacio Económico Europeo salvo Italia, en donde las autoridades nacionales de competencia impusieron ya medidas interinas a la tecnológica estadounidense el pasado diciembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Junta declara el nivel 1 del Inuncyl en todas las provincias y eleva al 2 en Zamora por riesgo de inundaciones

El gobierno autonómico refuerza la vigilancia y coordinación ante posibles desbordamientos fluviales en la región, intensificando el seguimiento en Zamora por crecidas y previsión de lluvias, mientras mantiene contacto permanente con las autoridades locales para intervención rápida

Junta declara el nivel 1

Crónica del FC Barcelona - RCD Mallorca: 3-0

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal marcaron para el conjunto azulgrana, que afianza el liderazgo en la tabla tras una contundente victoria y aumenta la presión sobre la escuadra que dirige Carlo Ancelotti

Crónica del FC Barcelona -

Al menos doce muertos por el impacto de la tormenta tropical 'Basyang' en Filipinas

Miles de habitantes han sido desplazados y decenas resultaron afectadas tras intensas lluvias y deslizamientos, según autoridades filipinas, mientras servicios meteorológicos advierten sobre la excepcionalidad del fenómeno que golpeó varias regiones y saturó los centros de evacuación

Al menos doce muertos por

Terelu Campos, resignada ante sus frentes abiertos: "El pan nuestro de cada día"

Acusada de guardar silencio sobre los rumores de un posible embarazo y las polémicas en torno al negocio de Carlo Costanzia, la presentadora enfrenta cuestionamientos constantes mientras allegados a la familia amenazan con revelar información comprometedora

Terelu Campos, resignada ante sus

Portugal apuesta por el centro eligiendo a Seguro como el político más votado de la historia del país

Portugal apuesta por el centro