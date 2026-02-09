Belén Rueda teje terror y bullying en 'El vestido': "Estoy de acuerdo en prohibir las redes, pero hay que educar"

Belén Rueda teje terror y bullying en su nueva película, 'El vestido', un thriller de Jacob Santana que combina lo psicológico y lo sobrenatural en una historia que aborda el acoso escolar en los colegios, la familia y los fantasmas que arrastra cada uno incluso cuando intenta empezar de cero.

"La prohibición nunca es buena, pero es cierto que al estar prohibido hay una conciencia. Sí estoy de acuerdo en la prohibición, pero también hay que educar. A lo mejor esto nos hace hablar un poco más sobre cuál es el papel del móvil en nuestras vidas. Y más en la de los menores que todavía están por formar en muchas cosas", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'El vestido' el próximo 13 de febrero, al ser preguntada por la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

La actriz expone que a los menores les influyen "mucho" sus amigos, pero ahora también "gente que ni siquiera le pones cara", por lo que aprueba que el debate está "en la sociedad y dentro de las familias". "No hay nada que sea perfecto, pero el hecho de que exista la medida y se hable de ella ya genera una concienciación", ha señalado.

Belén Rueda compara esta posible restricción con la prohibición de beber y conducir al recordar cómo cambió la mentalidad de su generación cuando se puso encima de la mesa esta cuestión. "La prohibición nunca es buena, pero es cierto que al estar prohibido hay una conciencia y tú sabes que si coges el coche no tienes que beber porque hay una prohibición. En mi generación se cogía el coche habiendo bebido mucho", ha rememorado.

Sin embargo, agrega que las nuevas generaciones sí que tienen interiorizado que el coche no se debe coger cuando uno bebe. "Las nuevas generaciones son estupendas", subraya. Belén Rueda, que reconoce que los cambios que son impuestos producen al principio "una reacción negativa", afirma que el uso de los móviles en los menores "se ha ido un poco de las manos".

"Antes se daban los móviles a los hijos para que llamasen si se iban a alguna excursión o algo, pero es que ahora toda la vida está en los teléfonos", ha aseverado.

Durante la entrevista, Belén Rueda reafirma su amor por el cine de terror y sostiene que, junto con la comedia, son los dos géneros en los que resulta más fácil saber de inmediato si conectan o no con el público.

La actriz reconoce que el terror permite a los intérpretes llegar a "extremos muy altos de descontrol" y, al mismo tiempo, a lugares "muy bajos de dolor", sensaciones que, a su juicio, acompañan a los espectadores y le ayudan a entender por lo que atraviesan los protagonistas.

"ME APETECÍA VOLVER AL GÉNERO"

"Me apetecía, de una manera romántica, volver otra vez al género. Y en esta película, desde el principio, he ido muy junta desde el principio con el director (Jacob Santana) y el productor (Frank Ariza). Esto es también es una novedad desde hace tiempo y me gusta estar un poquito antes con el guión y ya de ahí para adelante", ha indicado.

Belén Rueda da vida a Alicia, una mujer que junto a su hija Carla (Vera Centenera) se muda a una nueva casa y descubre que varias familias que la habitaron sufrieron desgracias inexplicables, especialmente las niñas que vivieron allí. La clave parece estar en un antiguo vestido azul que conecta a Carla con el fantasma de una niña que vivió en la casa hace décadas.

Su personaje, como la propia actriz explica, llega a esa casa "bajo mínimos" después de separarse de una pareja "tóxica" y se ve golpeada por el sufrimiento de ver que su hija no es bien recibida en el nuevo colegio. "La película muestra cómo, en la belleza de las cosas, a veces se esconde también lo terrible y el dolor; eso es lo que produce el terror", apunta.

Por último, desvela que cuando se encuentra en el set de rodaje prefiere dejarse llevar por las "sorpresas" y no pensar en los elementos técnicos que puedan perturbarle durante la grabación. "Cuando dicen 'acción', quiero que no haya ningún elemento que me perturbe y si me perturba, voy a dejar que me perturbe", ha resumido.