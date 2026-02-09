Amancio Ortega se une con Pontegadea al consorcio liderado por Macquarie para comprar Qube por 6.907 millones

El grupo propietario de Qube ha extendido hasta el 15 de febrero el plazo de negociación exclusiva con los interesados en su posible adquisición, según explicó el diario Financial Review. Al anunciar esta ampliación, la empresa australiana recordó que, pese a los avances, no existe garantía de que las conversaciones desemboquen en una compra definitiva. La noticia principal involucra a Amancio Ortega, fundador y mayor accionista de Inditex, quien a través de Pontegadea se incorporó al consorcio internacional que aspira a adquirir Qube mediante una oferta no vinculante que alcanza los 11.600 millones de dólares australianos, equivalentes a 6.907 millones de euros.

El consorcio postulante está encabezado por el fondo Macquarie e incluye también la participación de Unisuper, Mercer y Brighter Super, detalló el medio Financial Review. Ortega participa en la operación mediante su firma inversora Pontegadea, lo que supone un paso estratégico de diversificación relevante por la magnitud de la propuesta y la relevancia de los actores implicados. Macquarie, líder del grupo de inversores, había presentado una primera propuesta para comprar Qube el 24 de noviembre, ofreciendo 5,2 dólares australianos (3,10 euros) por cada acción. Esto representó una prima del 28% sobre el precio de cierre anterior a la formalización de la oferta, según la información publicada por Financial Review.

La operación no implicaría la realización de una OPA convencional, sino que la adquisición se ejecutaría bajo un acuerdo directo aprobado en una junta de accionistas, informó el diario australiano. El proceso de negociación entre Qube y el consorcio liderado por Macquarie se caracteriza por su exclusividad temporal, lo que restringe la posibilidad de que otros potenciales compradores compitan mientras el acuerdo sigue en análisis. De acuerdo con Financial Review, la exclusividad tiene un plazo definido, aunque su ampliación no implica un compromiso final de venta por parte de Qube.

Qube, el grupo logístico que se encuentra en el centro de las negociaciones, desarrolla actividades de logística integral como almacenamiento, servicios portuarios, transporte por carretera y fabricación de contenedores, explicó Financial Review. Esta compañía no solo ofrece servicios a sectores logísticos clásicos, sino que también extiende sus operaciones a la minería, la energía y la construcción, lo que la convierte en un actor de peso en el ámbito de los servicios industriales de Oceanía. El interés del consorcio en la compra de Qube responde, en parte, a la diversificación y consolidación de actividades logísticas en una región en la que el comercio y la exportación de materias primas resultan estratégicos.

A pesar del alcance de la oferta, Qube ha subrayado en sus comunicaciones que las discusiones actuales no garantizan la ejecución de la adquisición, insistiendo en que el acuerdo continúa sujeto a negociaciones y a la aprobación de los órganos competentes, según consignó Financial Review. La compra, de concretarse, pondría a Pontegadea junto a otros fondos internacionales en el control de una compañía de referencia dentro del sector logístico australiano, lo que representaría una de las mayores operaciones empresariales recientes en el mercado logístico de la región.

La oferta valorada en 11.600 millones de dólares australianos dispone, como elemento central, de una combinación de capital proveniente de diferentes inversores internacionales, cada uno con trayectorias relevantes en los sectores financiero o de pensiones, reportó Financial Review. El acuerdo ha sido calificado como no vinculante en esta fase, y Qube mantiene abiertos canales de comunicación para abordar cualquier otra propuesta que pueda surgir una vez finalizado el periodo de exclusividad anunciado.

El desembarco de Pontegadea a través de Amancio Ortega refleja el creciente interés de grandes fortunas y fondos en activos logísticos globales. Este tipo de activos se caracterizan por su resiliencia y papel clave en la infraestructura de comercio internacional. Además de Ortega y Macquarie, los fondos Unisuper, Mercer y Brighter Super tienen una presencia significativa en esta posible toma de control empresarial, reportó Financial Review.

Qube, por su parte, busca garantizar las mejores condiciones para sus accionistas mediante la extensión de las conversaciones y subrayó, de acuerdo con el medio australiano, que el cierre definitivo de la operación exigirá el respaldo expreso de la junta de accionistas y el cumplimiento de los marcos regulatorios correspondientes. El proceso permanece sometido a etapas de revisión y análisis por parte de las partes interesadas, mientras el sector observa el desenlace de uno de los mayores movimientos corporativos en el ámbito logístico de Australia, según publicó Financial Review.