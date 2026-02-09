Agricultores y ganaderos marcharán este miércoles en tractor hasta Colón en protesta por políticas agrarias y Mercosur

Un grupo de agricultores y ganaderos planea recorrer a pie el tramo final de su movilización desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura, en el paseo de la Infanta Isabel, tras el desplazamiento en tractor hasta el centro de Madrid. Esta acción, prevista para el miércoles, tiene programada la llegada al Ministerio a las 13:30 horas, donde voceros de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) realizarán declaraciones públicas sobre sus demandas. Según informó el medio de comunicación, la protesta tiene como principales objetivos exigir respuestas a las autoridades por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como plantear críticas hacia las actuales políticas agrarias.

El medio detalló que los participantes de la movilización iniciaron este lunes una marcha en tractor desde diferentes puntos, con el fin de confluir el miércoles en el epicentro de la capital. Se espera la llegada de aproximadamente 500 tractores a la plaza de Colón, divididos en cinco columnas procedentes de diversas localidades de la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Segovia. La organización de la marcha especificó que los tractores partirán desde Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, la provincia manchega de Guadalajara y la segoviana El Espinar.

De acuerdo con la información publicada, la Delegación del Gobierno en Madrid ha previsto una Junta de Seguridad que se celebrará el martes para coordinar el operativo de la movilización. En el encuentro participarán representantes de diferentes cuerpos y entidades, entre ellas la Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Policía Municipal de Madrid y Protección Civil, con el objetivo de ultimar los detalles del despliegue y garantizar el tránsito seguro tanto para los manifestantes como para la ciudadanía.

La estructura de la protesta contempla rutas definidas para cada una de las cinco columnas de tractores. Según consignó el medio, la primera columna, formada por hasta 130 tractores, saldrá de Torrejón de la Calzada y recorrerá varios municipios del sur de Madrid. El itinerario incluye el paso por Griñón, Fuenlabrada y Leganés, y seguirá por avenidas principales de la capital como Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y finalmente Génova hasta llegar a Colón.

La segunda columna, compuesta por unos 70 tractores procedentes de Guadalajara, utilizará rutas que conectan Aljavir, la zona de Barajas y el centro de Madrid. Los vehículos avanzarán por la M-112 y la M-111, pasando por la glorieta Ermita Virgen de la Soledad y accediendo a la ciudad a través de avenida Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa y paseo de la Castellana, hasta alcanzar la plaza de Colón.

Una tercera columna, integrada por 130 tractores, partirá desde la provincia de Segovia con un trayecto que recorrerá Las Rozas, El Plantío, y diversas avenidas principales del oeste de Madrid, antes de incorporarse a la ruta principal hacia Colón.

La cuarta columna tendrá su origen en Robregordo, con un grupo de 100 tractores. El recorrido comenzará por caminos rurales y pasará por Buitrago de Lozoya, Lozoyuela y Torrelaguna. Posteriormente, los tractores seguirán el mismo recorrido que la segunda columna a partir de la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, ingresando por las avenidas y calles mencionadas previamente hasta la plaza de Colón.

La quinta y última columna, con un contingente de 70 tractores, avanzará desde Arganda del Rey. El recorrido comprenderá la avenida de Madrid, la Nacional III, M-300, la glorieta bajo la M-45, y por varias calles de los distritos del este de la capital, como Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, plaza Alonso y calle Casalareina, hasta incorporarse a avenida Daroca. El trayecto continuará por la M-23, O'Donell, Narváez, Goya y concluirá en Colón.

La organización señaló mediante comunicado, según publicó el medio, que la movilización busca poner de manifiesto las problemáticas que enfrentan el sector agrario español, incluyendo los efectos esperados del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, cuya tramitación se encuentra paralizada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Una vez congregados en la plaza de Colón, los participantes de la protesta iniciarán una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura, donde las principales asociaciones convocantes explicarán sus posiciones frente a los retos actuales, según reportó el medio.

La iniciativa reúne a representantes y afiliados de varios municipios y provincias, reflejando un nivel de organización y coordinación entre distintas entidades del ámbito agrario. El medio destacó que las agrupaciones participantes esperan lograr visibilidad ante las autoridades y la opinión pública respecto tanto a las condiciones del sector primario como a las consecuencias de acuerdos internacionales que repercuten en los mercados y las condiciones laborales en el campo español.

El despliegue previsto por la Junta de Seguridad contempla la intervención coordinada de los cuerpos policiales, los servicios de protección civil y tráfico, y las delegaciones administrativas, detalló la fuente. Este conjunto de medidas responde al objetivo de garantizar la seguridad y el orden en una movilización que implicará cortes temporales de tráfico y la alteración del tránsito normal en algunos puntos clave de la ciudad.

El medio consignó que, a lo largo de la marcha, la participación de cientos de tractores simbolizará la protesta de un sector que demanda la revisión de las políticas agrarias nacionales y europeas, a partir de las nuevas regulaciones y tratados comerciales que afectan su producción, distribución y competitividad en el mercado interno y de exportación.

En el comunicado de la organización, se recalca que la movilización no se limita al rechazo del acuerdo UE-Mercosur, sino que abarca una serie de preocupaciones vinculadas a los marcos regulatorios actuales, el encarecimiento de insumos, la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, así como las demandas de mayor apoyo institucional y condiciones equiparables para la producción nacional frente a la competencia de productos importados.

La protesta está concebida para instaurar un espacio de diálogo con las autoridades nacionales y regionales, con el fin de encontrar soluciones concretas a los desafíos que afrontan los agricultores y ganaderos en España, en un marco definido por la presión de los mercados y las políticas comunitarias actualmente en vigor, según reflejaron los convocantes en el comunicado difundido y recogido por el medio.