Agricultores, ganaderos y 500 tractores recorrerán Madrid el miércoles para protestar por PAC y Mercosur

Agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), protestarán y se concentrarán en Madrid este miércoles para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, está previsto que desde primera hora del miércoles, Madrid reciba la visita de unos 500 tractores, menos de los 1.500 previstos inicialmente por los organizadores, divididos en cinco columnas que llegarán desde Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde la manchega Guadalajara y desde la segoviana El Espinar.

Así, los organizadores han avanzado en un comunicado que ya se han puesto en marcha hoy tractores desde distintas regiones como Castilla y León o Galicia para llegar a Madrid, mientras que se prevé que hasta la capital lleguen agricultores y ganaderos de toda España, desde Galicia hasta Andalucía.

La organización recibió el pasado viernes la resolución gubernativa en la que se prohíbe la entrada de más de 500 tractores a Madrid. En esta comunicación, además, por motivos también de seguridad, se ha modificado el recorrido y la comitiva discurrirá al completo desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, no pudiendo acceder los tractores a la calle Santa Isabel y obligándoles a continuar la marcha.

Entre las protestas de los agricultores y ganaderos destaca el acuerdo UE-Mercosur, ya que denuncian que el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos. Así, los productores no pueden competir sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino.

La falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional, los recortes de la PAC, casi condenada a desaparecer, o los protocolos de sanidad animal que no están actualizados y no se implementan con agilidad son otros de los grandes temas que llevan a las organizaciones a la calle, con el objetivo de que el campo sea de verdad una cuestión de estado.

"No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos, es de la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud", ha subrayado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

CINCO COLUMNAS DE TRACTORES

La Delegación del Gobierno celebrará el martes una Junta de Seguridad para ultimar el dispositivo de la tractorada. La reunión se celebrará en la sede de la institución y contará con la presencia de representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Policía Municipal de Madrid y Protección Civil.

Está previsto que una vez que los tractores lleguen hasta Colón, los manifestantes inicien una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el paseo de la Infanta Isabel, frente a la estación de Atocha, donde prevén llegar sobre las 13.30 horas, y realizarán un acto reivindicativo con las intervenciones de las organizaciones.

RECORRIDOS DE LAS CINCO COLUMNAS

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ha detallado las rutas que seguirán cada una de las columnas. En concreto, la primera ruta desde Torrejón de la Calzada estará compuesta por un máximo de 130 tractores y discurrirá por la M-404 hasta Griñon, luego por la M-405 en Fuenlabrada, por la calle Luis Sauquillo y calle Leganés hasta la M-409 en dirección Leganés.

En Leganés discurrirá por la glorieta Severo Ochoa, avenida Fuenlabrada, glorieta Los Cabezones, vía Lusitana, calle Marcelo Usera hasta la glorita de Legazpi. Ya en Madrid avanzarán por la calle Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, plaza España, Princesa, calle Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y finalmente Génova hasta Colón.

La segunda columna llegará desde Guadalajara con unos 70 tractores y en la Comunidad de Madrid discurrirá por la M.112 en sentido Aljavir, M-111 hacia la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, calle Joaquín Costa y paseo de la Castellana hasta Colón.

La tercera ruta partirá desde Segovia con 130 tractores y entrará en la región por Las Rozas hasta la carretera El Plantío, avenida de la Victoria, calle Alsasua, camino del Barrial, calle Pico Ocejón, Acamar, Golondrina y carretera de Húmera, calle Arroyo de Pozuelo. A continuación irá por la M-500 por Puente de los Francesas hasta la calle Princesa, Alberto Aguilera, Caranza, Sagasta, Génova y Colón.

La ruta desde Robregordo discurrirá con 100 tractores desde el camino rural hasta Buitrago de Lozoya, para a continuación tomar rumbo hasta Lozoyuela, avanzar hacia Torrelaguna y más adelante seguir el rumbo de la segunda columna por la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa y Castellana hasta Colón.

La quinta y última columna estará integrada por otros 70 tractores y avanzará desde Arganda del Rey por la avenida de Madrid hacia la Nacional III, la M-300 hasta enlazar con la glorieta bajo M-45, calle Pirotecnia, calle Aurora Boreal, avenida de la Democracia plaza Alonso y calle Casalareina hasta avenida Daroca. Seguirá por la M-23 hasta O'Donell, Narvaez, Goya y finalmente Colón.