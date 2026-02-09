Abbas pide reuniones de la ONU, Liga Árabe y OCI ante la escalada del "anexionismo" israelí

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha apelado este lunes a la convocatoria urgente de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) en respuesta a la nueva legislación propuesta por el Gobierno israelí sobre Cisjordania, que ha calificado de escalada del "anexionismo" israelí.

Abbas ha instado a una reacción internacional y en particular europea ante la nueva propuesta aprobada el domingo por el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí, que reforma la administración de la Cisjordania ocupada, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

El mandatario palestino ha realizado estas declaraciones desde Amán, la capital de Jordania, donde se ha reunido con el rey Abadalá II, acompañado del príncipe heredero, Huseín. Ambos mandatarios han condenado la nueva iniciativa israelí, que consideran contraria al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU vigentes. Además "busca socavar las instituciones estatales palestinas y la solución de los dos estados", señalan, según un comunicado oficial de la agencia de noticias palestina WAFA.

Abbas advierte además de que supone un riesgo para la seguridad y estabilidad regionales, en particular en lo que respecta a lugares sagrados para las religiones islámica o cristiana.

En concreto, se ha dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, al que ha emplazado a reafirmar su compromiso contra el desplazamiento de población y las anexiones expresado por la Administración estadounidense en septiembre en Nueva York ante dirigentes árabes e islámicos, según recoge WAFA.

CAMBIO "DRÁSTICO"

Esta reforma supone un cambio "drástico" en Cisjordania, en palabras de los ministros de Finanzas y Defensa de Israel, Bezalel Smotrich e Israel Katz, respectivamente, con medidas como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

Smotrich y Katz explicaron que el objetivo es "eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento". "Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel", adelantaron.

El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Asimismo deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una "autoridad municipal específica" para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

Por otra parte, la iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológicos y daños ambientales o contaminación.